В зоне ООС наши воины отбили 7 атак за день и уничтожили почти 20 единиц вражеской техники

На странице Операции Объединенных сил заверили, что на Донецком и Луганском направлениях украинские защитники продолжают защищать нашу землю

Согласно информации, военнослужащие группировки ООС в течение суток 7 апреля успешно отразили 7 атак врага.

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"Наши воины нанесли потери российским оккупантам. В частности, украинские защитники уничтожили 4 танка, 10 единиц бронированной и 11 единиц автомобильной техники, 2 артиллерийские системы противника", – сообщили в ООС.

Кроме того, отметили, что подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 1 самолет и 4 беспилотных летательных аппарата врага.

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