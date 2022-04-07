Згідно з інформацією, військовослужбовці угруповання ООС протягом доби 7 квітня успішно відбили 7 атак ворога.

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"Наші воїни завдали втрат російським окупантам. Зокрема, українські захисники знищили 4 танки, 10 одиниць броньованої та 11 одиниць автомобільної техніки, 2 артилерійські системи противника", – повідомили в ООС.

Крім того, зазначили, що підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 1 літак та 4 безпілотних літальних апарати ворога.

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