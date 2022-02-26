В зоне ООС сбили российский самолет под Мариуполем, – Арестович о положении дел на Донбассе
26 февраля 2022 , 21:05Читати новину українською
Украинские военные сбили российский самолет под Мариуполем. Как сообщил Алексей Арестович, вражеская группа выдвигается из-под Мелитополя.
Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, информирует 24 канал. Он подчеркнул, что ВСУ держат позиции.
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Российский самолет пытался атаковать наши позиции
Под Мариуполем сегодня сбили российский самолет, который пытался атаковать наши позиции,
– отметил Арестович.
Также Мариуполю угрожает вражеская тактическая группа, которая выдвигается из-под Мелитополя. Однако, заверил Арестович, противника там встречают.
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