Про це повідомив радник голови Офісу Президента Олексій Арестович, інформує 24 канал. Він наголосив, що ЗСУ тримають позиції.
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Російський літак намагався атакувати наші позиції
Під Маріуполем сьогодні збили російський літак, який намагався атакувати наші позиції,
– зазначив Арестович.
Також Маріуполя загрожує ворожа тактична група, яка висувається з-під Мелітополя. Проте, запевнив Арестович, противника там зустрічають.
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