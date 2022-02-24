В зоне ООС сбили 5 вражеских самолетов и вертолет

В районе проведения Операции объединенных сил оккупанты понесли потери. 24 февраля украинские защитники сбили 5 вражеских самолетов.

В ВСУ призвали сохранять спокойствие. Украинские защитники дают достойный отпор боевикам.

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Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в ЗСУ!

https://24tv.ua/goryat-skladi-boyepripasiv-ryatuvalniki-travmovani-naslidki-vorozhih_n1876264

https://24tv.ua/goryat-skladi-boyepripasiv-ryatuvalniki-travmovani-naslidki-vorozhih_n1876264 https://24tv.ua/goryat-skladi-boyepripasiv-ryatuvalniki-travmovani-naslidki-vorozhih_n1876264https://24tv.ua/goryat-skladi-boyepripasiv-ryatuvalniki-travmovani-naslidki-vorozhih_n1876264

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в ЗСУ!

https://24tv.ua/goryat-skladi-boyepripasiv-ryatuvalniki-travmovani-naslidki-vorozhih_n1876264

https://24tv.ua/goryat-skladi-boyepripasiv-ryatuvalniki-travmovani-naslidki-vorozhih_n1876264 https://24tv.ua/goryat-skladi-boyepripasiv-ryatuvalniki-travmovani-naslidki-vorozhih_n1876264https://24tv.ua/goryat-skladi-boyepripasiv-ryatuvalniki-travmovani-naslidki-vorozhih_n1876264

В зоне ООС сбили 5 российских самолетов

В Генштабе ВСУ сообщили, что 24 февраля в районе проведения ОС сбили 5 самолетов и вертолет агрессоров.

Объединенные силы дают достойный отпор вооруженным силам РФ. Воинские подразделения на своих позициях. Противник несет потери,

– говорится в сообщении.

Украинцев призвали верить в защитников и не паниковать.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию.

Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Полный текст сообщения Генерального штаба ВСУ

Сообщение Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. По информации командования Объединенных Сил, сегодня, 24 февраля, в районе проведения ОС сбито 5 самолетов и вертолет агрессоров. Объединенные силы дают достойный отпор вооруженным силам РФ. Воинские подразделения на своих позициях. Противник нечет потери. Сохраняйте спокойствие и верьте в украинских защитников. Вместе победим! Слава Украине!