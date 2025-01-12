"Это великий день": пророссийский президент Хорватии победил на выборах

Зоран Миланович снова станет президентом Хорватии. Он с большим отрывом победил на выборах.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. В первом туре Миланович не смог одержать абсолютную победу.

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Что известно о выборах в Хорватии

Миланович возглавит страну во второй раз. Он уже был президентом с 2020 по 2024 годы.

Должность сербского президента в основном церемониальная, однако лидер государства имеет право голоса в вопросах внешней политики, обороны и безопасности.

Избирательная комиссия еще не подсчитала все голоса, но известно, что кандидат имеет 74,58% голосов. Явку избирателей оценивают в 44,15%.

Милановичу оппонировал Драган Приморац – бывший министр науки и образования. Он представляет правящий Хорватский демократический союз, а Миланович – кандидат от оппозиционной Социал-демократической партии.

Миланович считает, что избиратели оценили его работу.

"Хорватия, спасибо тебе. Это большой день для меня лично, и я рассматриваю эту победу как признание моей работы, своеобразный акт народного доверия ко мне", – сказал он.

Относительно Украины сербский президент продвигает мнение, что Киеву не место в НАТО и Киев не является союзником Загреба. А еще обвиняет наше государство в коррумпированности, чем радостно пользуется российская пропаганда. Миланович выступает против отправки солдат НАТО в Украину.