"Это колоссальный прецедент": Верховный Суд впервые признал семьей украинскую однополую пару

Верховный Суд впервые в Украине признал факт фактических брачных отношений между двумя мужчинами. Речь идет о первом секретаре посольства Украины в Израиле Зоряна Кися и общественного активиста Тимура Левчука.

Об этом сообщила общественная организация "Инсайт".

Почему признание брачных отношений однополой пары в Украине является колоссальным прецедентом?

Верховный Суд Украины 25 февраля отклонил кассационную жалобу общественного движения "Все вместе!" и оставил в силе решение, которым был установлен факт совместного проживания одной семьей между двумя мужчинами.

Оппоненты равенства пытались вмешаться в частную жизнь двух людей и отменить их победу. Но высшая судебная инстанция страны дала четкий ответ – посторонняя организация, которая не имеет никакого отношения к паре, не может просто прийти и отменить решение об их семье,

– отметили в ОО "Инсайт".

Там отметили, что подобное решение – колоссальный прецедент для Украины.

"Ни одна гомофобная или консервативная организация не сможет использовать суды как инструмент для преследования или отмены решений в пользу ЛГБТИ+ людей, прикрываясь "общественной моралью". Государство защитило границы частной жизни", – объяснили в общественной организации.

Обратите внимание! Сейчас Украина не признает однополые браки на законодательном уровне, в 51 статье Конституции Украины указано, что "брак основывается на свободном согласии женщины и мужчины".



В условиях военного положения изменить положение в Конституции – невозможно, поэтому сейчас в Верховной Раде предлагают внедрить институт регистрируемых партнерств как для разнополых пар, так и однополых. Оно должно определить правовой статус партнеров, их права и обязанности и тому подобное.



Однако законопроект №9103, который предлагаю соответствующие нормы, пока не продвинулся дальше в рассмотрении Верховной Радой после того, как он был предоставлен соответствующему комитету в 2023 году.

