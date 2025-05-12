Так недавно бойцы сожгли вражеский зенитно-ракетный комплекс. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.

Смотрите также Украинские воины устроили засаду и уничтожили группу оккупантов во вражеском тылу: видео

Точная работа по технике оккупантов

Разведчики бригады "Черный лес" выследили оккупантов на одном из ключевых направлений фронта. Точным попаданием украинские военные уничтожили ЗРК "Бук-М1".

Дроны нанесли удар по технике врага, а в результате этого сдетонировали и боекомплекты, которые там были.

Дальнейший фейерверк от детонации БК – следствие точного попадания. Ориентировочная стоимость уничтоженного ЗРК – примерно 10 миллионов долларов,

– сообщили военные.

На кадрах, которые опубликовали Сухопутные войска, можно увидеть, как операторы отслеживали перемещение вражеского комплекса и ударили по нему, когда тот остановился. ЗРК моментально загорелся и начал взрываться. Как следствие, от техники остались только сгоревшие части корпуса.

Защитники уничтожили вражеский ЗРК "Бук-М1": смотрите видео

Ранее воины ВСУ ударили по российской противовоздушной обороне в начале апреля. Тогда Силам беспилотных систем удалось поразить ЗРК "Бук-М2" и "Бук-М3" неподалеку от Курской области.

Этот дорогостоящий вид ПВО украинские войска уничтожают на линии фронта часто. Без этой техники россиянам трудно оборонять свои позиции.