Так нещодавно бійці спалили ворожий зенітно-ракетний комплекс. Про це пише 24 Канал з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.

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Влучна робота по техніці окупантів

Розвідники бригади "Чорний ліс" вистежили окупантів на одному з ключових напрямків фронту. Точним влучанням українські військові знищили ЗРК "Бук-М1".

Дрони завдали удару по техніці ворога, а внаслідок цього здетонували й боєкомлекти, які там були.

Подальший феєрверк від детонації БК – наслідок точного влучання. Орієнтовна вартість знищеного ЗРК – приблизно 10 мільйонів доларів,

– повідомили військові.

На кадрах, які опублікували Сухопутні війська, можна побачити, як оператори відстежували переміщення ворожого комплексу та вдарили по ньому, коли той зупинився. ЗРК моментально загорівся та почав вибухати. Як наслідок, від техніки залишилися лише згорілі частини корпусу.

Захисники знищили ворожий ЗРК "Бук-М1": дивіться відео

Раніше воїни ЗСУ вдарили по російській протиповітряній обороні на початку квітня. Тоді Силам безпілотних систем вдалося уразити ЗРК "Бук-М2" та "Бук-М3" неподалік Курської області.

Цей дороговартісний вид ППО українські війська знищують на лінії фронту часто. Без цієї техніки росіянам важко обороняти свої позиції.