В комплекте с необходимыми ракетами: Эстония передала Украине ЗРК Mistral
Источник:Минобороны Эстонии
Эстония направила в Украину комплексы противовоздушной обороны малой дальности Mistral и соответствующие ракеты. Информацию подтвердило Министерство обороны страны.
Собственно, 6 июля стало известно, что Эстония передала Украине зенитно-ракетные комплексы Mistral вместе с ракетами.
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Mistral от Эстонии для Украины
Количество переданных ЗРК и боеприпасов остается неизвестным. Детали не раскрывают из соображений безопасности. В июне, когда было анонсировано это поставки, также речь не шла о количестве установок.
Украине срочно нужна противовоздушная оборона, чтобы отразить атаки России, и в прямых интересах безопасности Эстонии также способствовать этому вместе со своими союзниками,
– говорил глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур.
Чиновник добавлял, что Таллин укомплектовал помощь таким образом, чтобы Киев получил от него максимальную пользу без ущерба для боеготовности Сил обороны страны.В то же время в планах Эстонии – как можно быстрее восстановить необходимые мощности для защиты собственных территорий и воздушного пространства.
Mistral – это переносной зенитно-ракетный комплекс:
- предназначен для уничтожения воздушных целей на малых высотах, таких как вертолеты и самолеты;
- широко экспортируется и используется многими странами мира;
- разработан во Франции, был принят на вооружение в 1987 году.
В 2000 году появилась его модернизированная версия Mistral 2, впоследствии – Mistral 3. Ракеты для установки оснащены инфракрасной головкой самонаведения, что позволяет поражать цели с тепловой сигнатурой.