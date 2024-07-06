В комплекте с необходимыми ракетами: Эстония передала Украине ЗРК Mistral

Эстония направила в Украину комплексы противовоздушной обороны малой дальности Mistral и соответствующие ракеты. Информацию подтвердило Министерство обороны страны.

Собственно, 6 июля стало известно, что Эстония передала Украине зенитно-ракетные комплексы Mistral вместе с ракетами.

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Mistral от Эстонии для Украины

Количество переданных ЗРК и боеприпасов остается неизвестным. Детали не раскрывают из соображений безопасности. В июне, когда было анонсировано это поставки, также речь не шла о количестве установок.

Украине срочно нужна противовоздушная оборона, чтобы отразить атаки России, и в прямых интересах безопасности Эстонии также способствовать этому вместе со своими союзниками,

– говорил глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур.

Чиновник добавлял, что Таллин укомплектовал помощь таким образом, чтобы Киев получил от него максимальную пользу без ущерба для боеготовности Сил обороны страны.

в планах Эстонии – как можно быстрее восстановить необходимые мощности для защиты собственных территорий и воздушного пространства.

Mistral – это переносной зенитно-ракетный комплекс:

предназначен для уничтожения воздушных целей на малых высотах, таких как вертолеты и самолеты;

широко экспортируется и используется многими странами мира;

разработан во Франции, был принят на вооружение в 1987 году.

В 2000 году появилась его модернизированная версия Mistral 2, впоследствии – Mistral 3. Ракеты для установки оснащены инфракрасной головкой самонаведения, что позволяет поражать цели с тепловой сигнатурой.