Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. По его словам, сейчас ЗРК Patriot еще не находится на боевом дежурстве. Но понятно, что это дело практически нескольких дней.
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Как ЗРК Patriot поможет Украине
Как отметил Гетьман, дальность поражения ЗРК Patriot – 150 км. Это, к примеру, может помочь отогнать российские самолеты, бросающие планирующие бомбы, с определенного направления.
Думаю, что может уменьшиться количество атак планирующими бомбами ФАБ-500 и ФАБ-1500 по Украине. Patriot дает возможность, если не избежать, то существенно снизить возможность россиян вот так атаковать с воздуха,
– отметил Гетьман.
Однако сомнительно, что ЗРК Patriot будут применять при контрнаступлении ВСУ. Для этого есть другие соответствующие зенитные ракетные комплексы, которые используются для прикрытия сухопутных войск.
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Может ли Patriot сбивать крылатые ракеты
Скорее всего, в ближайшее время ЗРК Patriot будут находиться на боевом дежурстве в Украине. Однако сомнительно, что их будут использовать для сбивания крылатых ракет. Ведь Украина имеет другие ЗРК, которые с этим успешно справляются – как советские С-300 или "Буки", так и другие западные системы.
Возможности ЗРК Patriot / Инфографика 24 Канала
Patriot поможет защищаться от баллистических ракет типа "Искандер". Ранее у украинских военных не было возможности их сбивать.
Против баллистических "Искандеров" не было средств борьбы. Поэтому они могли прорваться и причинить вред. Сейчас этот комплекс поможет уничтожать эти ракеты,
– подчеркнул Гетьман.
ЗРК Patriot уже в Украине: коротко
- В Германии уже подтвердили, что передали Украине батарею ЗРК Patriot и ракеты к ней. Они не уточнили, сколько боеприпасов получат силы ПВО.
- Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подчеркнул, что ЗРК Patriot поможет отгонять российскую авиацию дальше украинских границ. Также комплекс сможет сбивать баллистические цели на расстоянии до 40 км.
- Известно, что передачу Украине ЗРК Patriot ранее анонсировали три страны США, Германия и Нидерланды.