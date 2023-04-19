Про це 24 Каналу розповів військовий аналітик, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. За його словами, наразі ЗРК Patriot ще не перебуває на бойовому чергуванні. Але зрозуміло, що це справа буквально кількох днів.

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Як ЗРК Patriot допоможе Україні

Як наголосив Гетьман, дальність ураження ЗРК Patriot – 150 кілометрів. Це, до прикладу, може допомогти відігнати російські літаки, які кидають плануючі бомби, з певного напрямку.

Думаю, що може трохи зменшитись кількість атак плануючими бомбами ФАБ-500 та ФАБ-1500 по Україні. Patriot дає можливість, якщо не уникнути, то суттєво зменшити можливість росіян ось так атакувати з повітря,

– зазначив Гетьман.

Однак сумнівно, що ЗРК Patriot будуть застосовувати при контрнаступі ЗСУ. Для цього є інші відповідні зенітні ракетні комплекси, які використовують для прикриття сухопутних військ.

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Чи може Patriot збивати крилаті ракети

Найімовірніше, вже найближчим часом ЗРК Patriot перебуватимуть на бойовому чергуванні в Україні. Однак сумнівно, що їх використовуватимуть для збиття крилатих ракет. Адже Україна має інші ЗРК, які з цим успішно справляються – як радянські С-300 чи "Буки", так й інші західні системи.

Можливості ЗРК Patriot / Інфографіка 24 Каналу

Patriot допоможе захищатися від балістичних ракет на кшталт "Іскандерів". Раніше українські військові не мали можливості їх збивати.

Проти балістичних "Іскандерів" не було засобів боротьби. Тому вони могли прорватися та наробити шкоди. Зараз цей комплекс допоможе знищувати ці ракети,

– підкреслив Гетьман.

ЗРК Patriot вже в Україні: коротко