Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан, отметив, что, возможно, Япония 1 – 2 Patriot таки сможет передать. Однако, все будет зависеть от того, как там прикроют небо.
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"В последнее время туда перебрасывают американские F-35 с Аляски. Поэтому японцев можно прикрыть. Я бы лучше обратил внимание на некоторые европейские страны", – сказал Свитан.
По его мнению, можно найти несколько таких батарей в Европе. А также – с десяток в США. Также такие системы ПВО есть на Ближнем Востоке. В частности, в ОАЭ и Катаре. Там количество таких систем ПВО больше, чем в европейских странах.
В США, как отметил летчик-инструктор, есть комплексы THAAD. Они имеют большую дальность перехвата. Иногда – до 300 километров, а по высоте – в более 100 километров. Patriot может перехватывать аэроцели на расстоянии 150 километров, а вот баллистику – за 40.
Кто какие баллистические ракеты малой или средней дальности по США может запустить? Мексика или Канада? Ни те, ни те этого не будут делать. Смысла находиться Patriot в Америке – абсолютно никакого нет. У них есть система прикрытия Америки на две головы выше Patriot. Поэтому эти 60 комплексов просто не нужны,
– убежден полковник ВСУ в запасе.
В то же время в Азии системы Patriot нужнее. Ведь Тайваню, Южной Корее и Японии надо прикрывать небо от возможных угроз из Китая и КНДР.
Украина нуждается в Patriot
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что сейчас украинское государство является единственным в мире, которое почти ежедневно защищается от баллистических атак. Он добавил, что это означает, что все имеющиеся в мире батареи Patriot должны быть доставлены в Украину как можно быстрее.
- Кулеба призвал американских партнеров найти способы, чтобы как можно скорее обеспечить дополнительные системы ПВО Patriot для Украины. По словам главы МИД Украины, госсекретарь США Энтони Блинкен принял "немедленные действия" после этой просьбы.
- Ранее с просьбой предоставить Украине новейшие системы ПВО обратился к союзникам Владимир Зеленский.