Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан, отметив, что, возможно, Япония 1 – 2 Patriot таки сможет передать. Однако, все будет зависеть от того, как там прикроют небо.

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"В последнее время туда перебрасывают американские F-35 с Аляски. Поэтому японцев можно прикрыть. Я бы лучше обратил внимание на некоторые европейские страны", – сказал Свитан.

По его мнению, можно найти несколько таких батарей в Европе. А также – с десяток в США. Также такие системы ПВО есть на Ближнем Востоке. В частности, в ОАЭ и Катаре. Там количество таких систем ПВО больше, чем в европейских странах.

В США, как отметил летчик-инструктор, есть комплексы THAAD. Они имеют большую дальность перехвата. Иногда – до 300 километров, а по высоте – в более 100 километров. Patriot может перехватывать аэроцели на расстоянии 150 километров, а вот баллистику – за 40.

Кто какие баллистические ракеты малой или средней дальности по США может запустить? Мексика или Канада? Ни те, ни те этого не будут делать. Смысла находиться Patriot в Америке – абсолютно никакого нет. У них есть система прикрытия Америки на две головы выше Patriot. Поэтому эти 60 комплексов просто не нужны,

– убежден полковник ВСУ в запасе.

В то же время в Азии системы Patriot нужнее. Ведь Тайваню, Южной Корее и Японии надо прикрывать небо от возможных угроз из Китая и КНДР.

Украина нуждается в Patriot