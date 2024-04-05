Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі та льотчик-інструктор Роман Світан, зауваживши, що, можливо, Японія 1 – 2 Patriot таки зможе передати. Однак, усе залежатиме від того, як там прикриють небо.
До теми Системи Patriot в Україні передали не США, а інші країни, – Зеленський
"Останнім часом туди перекидають американські F-35 з Аляски. Тому японців можна прикрити. Я б краще звернув увагу на деякі європейські країни", – сказав Світан.
На його думку, можна знайти кілька таких батарей у Європі. А також – з десяток у США. Також такі системи ППО є на Близькому Сході. Зокрема, в ОАЕ та Катарі. Там кількість таких систем ППО більша, аніж у європейських країнах.
У США, як зазначив льотчик-інструктор, є комплекси THAAD. Вони мають більшу дальність перехоплення. Іноді – до 300 кілометрів, а за висотою – у понад 100 кілометрів. Patriot може перехоплювати аероцілі на відстані 150 кілометрів, а от балістику – за 40.
Хто які балістичні ракети малої чи середньої дальності по США може запустити? Мексика чи Канада? Ані ті, ані ті цього не робитимуть. Сенсу перебувати Patriot в Америці – абсолютно жодного немає. У них є система прикриття Америки на дві голови вище Patriot. Тому ці 60 комплексів просто не потрібні,
– переконаний полковник ЗСУ в запасі.
Водночас в Азії системи Patriot потрібніші. Адже Тайваню, Південній Кореї та Японії треба прикривати небо від можливих загроз із Китаю та КНДР.
Україна потребує Patriot
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зауважив, що нині українська держава є єдиною у світі, яка майже щодня захищається від балістичних атак. Він додав, що це означає, що усі наявні у світі батареї Patriot повинні бути доставлені до України якнайшвидше.
- Кулеба закликав американських партнерів знайти способи, аби якомога швидше забезпечити додаткові системи ППО Patriot для України. За словами очільника МЗС України, держсекретар США Ентоні Блінкен вжив "негайних дій" після цього прохання.
- Раніше із проханням надати Україні новітні системи ППО звернувся до союзників Володимир Зеленський.