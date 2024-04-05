Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі та льотчик-інструктор Роман Світан, зауваживши, що, можливо, Японія 1 – 2 Patriot таки зможе передати. Однак, усе залежатиме від того, як там прикриють небо.

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"Останнім часом туди перекидають американські F-35 з Аляски. Тому японців можна прикрити. Я б краще звернув увагу на деякі європейські країни", – сказав Світан.

На його думку, можна знайти кілька таких батарей у Європі. А також – з десяток у США. Також такі системи ППО є на Близькому Сході. Зокрема, в ОАЕ та Катарі. Там кількість таких систем ППО більша, аніж у європейських країнах.

У США, як зазначив льотчик-інструктор, є комплекси THAAD. Вони мають більшу дальність перехоплення. Іноді – до 300 кілометрів, а за висотою – у понад 100 кілометрів. Patriot може перехоплювати аероцілі на відстані 150 кілометрів, а от балістику – за 40.

Хто які балістичні ракети малої чи середньої дальності по США може запустити? Мексика чи Канада? Ані ті, ані ті цього не робитимуть. Сенсу перебувати Patriot в Америці – абсолютно жодного немає. У них є система прикриття Америки на дві голови вище Patriot. Тому ці 60 комплексів просто не потрібні,

– переконаний полковник ЗСУ в запасі.

Водночас в Азії системи Patriot потрібніші. Адже Тайваню, Південній Кореї та Японії треба прикривати небо від можливих загроз із Китаю та КНДР.

Україна потребує Patriot