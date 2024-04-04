Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та державний секретар США Ентоні Блінкен у Брюсселі обговорили пришвидшення надання Києву додаткових зенітних ракетних комплексів Patriot. Розмова відбулася на тлі посилення масованих ракетних ударів Росії по території нашої держави.

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Блінкен "вжив негайних дій"

Український міністр зазначив, що у Брюсселі на засіданні ради Україна-НАТО він висловив вдячність американській стороні за надану допомогу з початку повномасштабної агресії Росії. Він проінформував міністра Блінкена про посилення повітряного терору Росії проти українських міст і населених пунктів, у тому числі з використанням балістичних ракет.

"Сьогоднішнє засідання Ради Україна – НАТО продемонструвало, що всі члени Альянсу розуміють, наскільки нагальним є це питання. Нам усім потрібно, щоб воно було вирішене якнайшвидше", – написав глава МЗС.

Український посадовець закликав американських партнерів знайти способи якомога швидше забезпечити додаткові системи протиповітряної оборони Patriot. Співрозмовники торкнулися питання розблокування фінансування пакетів оборонної допомоги для України з боку Штатів, зокрема ухвалення відповідної ініціативи у Конгресі.

Я вдячний держсекретарю за те, що він одразу вжив заходів у відповідь на цей заклик,

– заявив український міністр.

Кулеба наголошував на необхідності Patriot: основне