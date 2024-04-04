Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкен в Брюсселе обсудили ускорение предоставления Киеву дополнительных зенитных ракетных комплексов Patriot. Разговор состоялся на фоне усиления массированных ракетных ударов России по территории нашего государства.

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Блинкен "принял немедленные действия"

Украинский министр отметил, что в Брюсселе на заседании совета Украина-НАТО он выразил благодарность американской стороне за оказанную помощь с начала полномасштабной агрессии России. Он проинформировал министра Блинкена об усилении воздушного террора России против украинских городов и населенных пунктов, в том числе с использованием баллистических ракет.

"Сегодняшнее заседание Совета Украина – НАТО продемонстрировало, что все члены Альянса понимают, насколько насущным является этот вопрос. Нам всем нужно, чтобы он был решен как можно быстрее", – написал глава МИД.

Украинский чиновник призвал американских партнеров найти способы как можно скорее обеспечить дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot. Собеседники затронули вопрос разблокирования финансирования пакетов оборонной помощи для Украины со стороны Штатов, в частности принятие соответствующей инициативы в Конгрессе.

Я благодарен госсекретарю за то, что он сразу принял меры в ответ на этот призыв,

– заявил украинский министр.

Кулеба подчеркивал необходимость Patriot: основное