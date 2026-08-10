Впечатлены технологическими возможностями: почему США не выдают Украине лицензию на производство Patriot

По данным СМИ, американские производители Patriot опасаются, что Украина усовершенствует их системы и сможет значительно дешевле производить ракеты-перехватчики. К тому же там опасаются кражи интеллектуальной собственности. Именно поэтому там не хотят предоставлять Киеву лицензию на производство этого оружия.

На эту тему в эфире 24 Канала беседовали с главой аналитическо-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олегом Рыбачуком. По его словам, скорее всего, существует целый комплекс причин, почему США не хотят предоставить Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков. И некоторые из них особенно циничны.

В чем проблема?

По словам Рыбачука, несколько лет назад у него состоялся разговор с высокопоставленным американским генералом, который был в восторге от того, как быстро украинцы совершенствуют американские технологии. Силы обороны существенно усовершенствовали планшеты, с помощью которых удалось еще эффективнее вести контрбатарейную борьбу.

Генерал сказал, что они используют эти планшеты уже 15–20 лет. Но буквально за неделю украинцы настолько усовершенствовали их и изменили программу, что все заработало еще эффективнее. Он был в восторге от того, как украинцы, с точки зрения американцев, усовершенствовали и без того совершенный продукт. И в итоге сделали его еще лучше. Они были поражены технологическими возможностями украинцев,

– подчеркнул Рыбачук.

Поэтому неудивительно, почему американские производители оружия боятся создать себе конкурента, который отнимет у них монополию. Это для них нежелательный результат.

Почему США не хотят предоставить Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков: смотрите видео 24 Канала

Несмотря на это, могут быть и более циничные причины, по которым США не хотят предоставлять Украине лицензии на производство ракет для Patriot. И это связано с мирными переговорами.

Это звучит цинично, но для некоторых политиков вполне нормально специально создать в Украине дефицит оружия, чтобы заставить пойти на дополнительные уступки в вопросе прекращения боевых действий с Россией. При этом в Кремле сейчас вообще отказываются от замораживания конфликта. Там снова говорят о "первопричинах войны". А мы знаем, что независимая Украина и есть основная первопричина, по которой Россия решила нас уничтожить,

– подчеркнул Рыбачук.

Добавим, что в Украине сейчас наблюдается дефицит ракет-перехватчиков для систем Patriot. На фоне этого Россия усилила удары баллистическими ракетами. Враг регулярно проводит атаки на Киев этими ракетами на протяжении последних недель.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина договорилась с США о ежемесячных поставках ракет для систем Patriot. Однако этого количества все равно будет недостаточно. В 2025 году Украина будет получать больше ракет-перехватчиков каждый месяц. В свою очередь президент Трамп утверждает, что у США нет дефицита запасов Patriot, однако им все равно требуется больше ракет на фоне боевых действий на Ближнем Востоке.