Журналисты американского издания Forbes отметили, что пусковые установки мог якобы обнаружить российский разведывательный беспилотник. После этого оккупанты якобы нанесли удар по конвою с установками баллистической ракетой "Искандер".

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Россия могла, вероятно, уничтожить 2 установки ЗРК Patriot

Авторы материала рассказали, что, вероятно, Patriot могли уничтожить недалеко от Покровска Донецкой области. По предварительным данным, две установки взорвались, их экипажи, вероятнее всего, погибли.

Подозревается, что оккупанты якобы нацелились на комплексы, которые ранее сбили несколько российских самолетов Су-34. Поэтому потенциально россияне могли сделать воздух над Востоком Украины более безопасным для своих войск.

Журналисты отметили, что возможное уничтожение двух американских пусковых установок может привести к дальнейшей эскалации ситуации в Украине, поскольку страна рискует потерять 13% своих Patriot из-за российского ракетного удара.

В издании подчеркнули, что украинские военные полагаются на системы Patriot для перехвата баллистических ракет, в том числе "Искандеров". Однако эти системы эффективны лишь тогда, когда они развернуты и находятся в состоянии боевой готовности, а не во время перемещения между огневыми позициями.

Журналисты Forbes также не поняли, почему украинские экипажи Patriot якобы не имели собственного зенитного прикрытия во время транспортировки.

Кроме того, в издании отметили, что замена двух, вероятно, уничтоженных ЗРК Patriot может занять месяцы или даже годы и стоить миллионы долларов США, поскольку компания Raytheon является единственным производителем такого оборудования.

В ISW не нашли доказательств уничтожения Patriot в Украине

Аналитики американского института изучения войны 10 марта отметили, что пока не подтверждают уничтожение россиянами пусковых установок Patriot в Украине.

В частности, эксперты отметили, что кадры, которые распространили россияне в сети, были уничтожены немецкие грузовики MAN KAT1. Они могут быть использованы как логистическая единица для перевозки пусковых установок Patriot.

Украинские силы также используют грузовики MAN KAT1 как средства материально-технического обеспечения. ISW пока не обнаружил доказательств того, что российские войска уничтожили систему Patriot в Украине, – отметили аналитики.

Стоит отметить, что оккупанты также утверждали, что в том же районе они якобы уничтожили украинскую С-300. А информацию о "попадании" по двум Patriot распространили впоследствии, якобы подкрепляя это доказательство соответствующими видео.