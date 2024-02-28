Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал 24 Каналу, что сейчас сбивать баллистические ракеты способны только ЗРК Patriot. Хотя есть надежда, что это могут делать системы SAMP/T, когда Украина получит их в необходимом количестве.

Читайте также Россияне и партнеры в шоке, – Зеленский заявил, что Украина будет производить Patriot

Людям надо выходить на улицы в поддержку Украины

Влиять на работу всех типов ракет также могут средства РЭБ, которые позволяют уклонить их от заданного маршрута. Однако ракеты могут упасть в каком-то другом месте, например, в поле.

Если в начале полномасштабного вторжения наши партнеры предоставили Украине системы ПВО, которые помогли частично закрыть наше небо, то сейчас поставки этих средств замедлились. Причин этого несколько.

Мы всегда демонстрируем последствия российских атак, преступления, которые совершает враг. На всех уровнях работает военно-политическое руководство для того, чтобы ускорить поставки систем ПВО Украине. Также к этому присоединяется наша дипломатия, украинская диаспора. В то же время людям надо больше выходить на улицы за рубежом в поддержку Украины,

– отметил представитель командования ВС ВСУ.

Кроме того, в мире нет достаточного количества средств ПВО, чтобы сразу отдать их Украине. Каждое государство заботится прежде всего о своей безопасности несмотря на поддержку нашей страны. Никто, по мнению Игната, не снимет свое ПВО с боевого дежурства и не отдаст Украине, хотя эти страны не находятся в состоянии войны.

Наши партнеры находят разные варианты, чтобы обеспечить Украину разными средствами. Сейчас в нашей стране работают разные комплексы, изготовленные в разные периоды времени. В частности ЗРК образца 1970-х годов, а также и современные.

"Нам нужно в идеале несколько десятков батарей Patriot, чтобы перекрыть север и юго-восток от российской авиации – это сдерживающая сила. А также защитить Украину от баллистики", – сказал Юрий Игнат.



На что способны ЗРК Patriot / инфографика 24 Канала

Больше о системах ПВО, которые защищают украинское небо