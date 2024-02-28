Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал 24 Каналу, что сейчас сбивать баллистические ракеты способны только ЗРК Patriot. Хотя есть надежда, что это могут делать системы SAMP/T, когда Украина получит их в необходимом количестве.
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Людям надо выходить на улицы в поддержку Украины
Влиять на работу всех типов ракет также могут средства РЭБ, которые позволяют уклонить их от заданного маршрута. Однако ракеты могут упасть в каком-то другом месте, например, в поле.
Если в начале полномасштабного вторжения наши партнеры предоставили Украине системы ПВО, которые помогли частично закрыть наше небо, то сейчас поставки этих средств замедлились. Причин этого несколько.
Мы всегда демонстрируем последствия российских атак, преступления, которые совершает враг. На всех уровнях работает военно-политическое руководство для того, чтобы ускорить поставки систем ПВО Украине. Также к этому присоединяется наша дипломатия, украинская диаспора. В то же время людям надо больше выходить на улицы за рубежом в поддержку Украины,
– отметил представитель командования ВС ВСУ.
Кроме того, в мире нет достаточного количества средств ПВО, чтобы сразу отдать их Украине. Каждое государство заботится прежде всего о своей безопасности несмотря на поддержку нашей страны. Никто, по мнению Игната, не снимет свое ПВО с боевого дежурства и не отдаст Украине, хотя эти страны не находятся в состоянии войны.
Наши партнеры находят разные варианты, чтобы обеспечить Украину разными средствами. Сейчас в нашей стране работают разные комплексы, изготовленные в разные периоды времени. В частности ЗРК образца 1970-х годов, а также и современные.
"Нам нужно в идеале несколько десятков батарей Patriot, чтобы перекрыть север и юго-восток от российской авиации – это сдерживающая сила. А также защитить Украину от баллистики", – сказал Юрий Игнат.
На что способны ЗРК Patriot / инфографика 24 Канала
Больше о системах ПВО, которые защищают украинское небо
- США предупредили Украину, что не смогут длительное время предоставлять ракеты для систем ПВО западного образца, в частности Patriot.
- Украинские военные отмечают, что благодаря нашим союзникам Украине удалось создать "щит" над страной. Однако если западные союзники перестанут оказывать военную помощь, то Украина вернется на начало войны, когда украинцы не выходили из своих укрытий. В то же время россияне наносили все больше и больше ударов по Украине.
- Также военный эксперт Олег Катков отметил, что в мире есть небольшое количество ЗРК Patriot. Владимир Зеленский говорил, что 10 систем Patriot могли бы кардинально изменить ситуацию на фронте. Важно понимать, что 10 ЗРК Patriot – это треть от всех этих систем, которые есть в Европе.
- Он объяснил, что батарея – это и есть зенитно-ракетный комплекс, то есть Fire unit. Одна батарея Patriot – это один комплекс. Таких батарей в целом в Европе может быть примерно 30.
- Также Олег Жданов, военный эксперт считает, что Украине для закрытия неба у хотя бы областных и промышленных центров Украины, нужно более 30 систем Patriot. Так, один комплекс закрывает небо в радиусе до 100 километров, а по баллистическим целям – в радиусе 45 километров.