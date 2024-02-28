Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав 24 Каналу, що наразі збивати балістичні ракети здатні лише ЗРК Patriot. Хоча є надія, що це можуть робити системи SAMP/T, коли Україна отримає їх у необхідній кількості.

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Людям треба виходити на вулиці на підтримку України

Впливати на роботу всіх типів ракет також можуть засоби РЕБ, які дозволяють ухилити їх від заданого маршруту. Проте ракети можуть впасти в якомусь іншому місці, наприклад, в полі.

Якщо на початку повномасштабного вторгнення наші партнери надали Україні системи ППО, які допомогли частково закрити наше небо, то зараз постачання цих засобів уповільнилось. Причин цього декілька.

Ми завжди демонструємо наслідки російських атак, злочини, які вчиняє ворог. На всіх рівнях працює військово-політичне керівництво задля того, щоб прискорити постачання систем ППО Україні. Також до цього долучається наша дипломатія, українська діаспора. Водночас людям треба більше виходити на вулиці за кордоном на підтримку України,

– зазначив речник командування ПС ЗСУ.

Крім того, у світі немає достатньої кількості засобів ППО, щоб одразу віддати Україні. Кожна держава дбає насамперед про свою безпеку попри підтримку нашої країни. Ніхто, на думку Ігната, не зніме своє ППО з бойового чергування і не віддасть Україні, хоча їхні країни не перебувають у стані війни.

Наші партнери знаходять різні варіанти, щоб забезпечити Україну різними засобами. Зараз в нашій країні працюють різні комплекси, виготовлені в різні періоди часу. Зокрема ЗРК зразка 1970-х років, а також і сучасні.

"Нам потрібно в ідеалі кілька десятків батарей Patriot, щоб перекрити північ та південний схід від російської авіації – це сила, що стримує. А також захистити Україну від балістики", – сказав Юрій Ігнат.



На що здатні ЗРК Patriot / інфографіка 24 Каналу

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