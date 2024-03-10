Журналісти американського видання Forbes зазначили, що пускові установки міг начебто виявити російський розвідувальний безпілотник. Після цього окупанти буцімто завдали удар у конвой з установками балістичною ракетою "Іскандер".

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Росія могла, ймовірно, знищити 2 установки ЗРК Patriot

Автори матеріалу розповіли, що, вірогідно, Patriot могли знищити недалеко від Покровська Донецької області. За попередніми даними, дві установки вибухнули, їхні екіпажі, найімовірніше, загинули.

Підозрюється, що окупанти начебто націлилися на комплекси, які раніше збили кілька російських літаків Су-34. Тому потенційно росіяни могли зробити повітря над Сходом України безпечнішим для своїх військ.

Журналісти наголосили, що можливе знищення двох американських пускових установок може призвести до подальшої ескалації ситуації в Україні, оскільки країна ризикує втратити 13% своїх Patriot через російський ракетний удар.

У виданні підкреслили, що українські військові покладаються на системи Patriot для перехоплення балістичних ракет, в тому числі "Іскандерів". Однак ці системи ефективні лише тоді, коли вони розгорнуті й перебувають у стані бойової готовності, а не під час переміщення між вогневими позиціями.

Журналісти Forbes також не зрозуміли, чому українські екіпажі Patriot нібито не мали власного зенітного прикриття під час транспортування.

Крім того, у виданні зауважили, що заміна двох, імовірно, знищених ЗРК Patriot може зайняти місяці або навіть роки й коштувати мільйони доларів США, оскільки компанія Raytheon є єдиним виробником такого обладнання.

В ISW не знайшли доказів знищення Patriot в Україні

Аналітики американського інституту вивчення війни 10 березня зазначили, що наразі не підтверджують знищення росіянами пускових установок Patriot в Україні.

Зокрема, експерти зазначили, що кадри, які поширили росіяни у мережі, були знищені німецькі вантажівки MAN KAT1. Вони можуть бути використані як логістична одиниця для перевезення пускових установок Patriot.

Українські сили також використовують вантажівки MAN KAT1 як засоби матеріально-технічного забезпечення. ISW поки не виявив доказів того, що російські війська знищили систему Patriot в Україні, – наголосили аналітики.

Варто зазначити, що окупанти також стверджували, що в тому ж районі вони буцімто знищили українську С-300. А інформацію про "влучання" по двох Patriot поширили згодом, нібито підкріплюючи цей доказ відповідними відео.