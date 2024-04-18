Хитрость в том, чтобы поймать ракету, когда та перегодит с гиперзвуковой скорости на сверхзвуковую. Об этом 24 Каналу рассказал представитель Воздушных сил Илья Евлаш

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Как сбивают "Кинжал"

Уникальная особенность ракеты "Кинжал" проявляется перед тем, как она должна нанести удар. Во время непосредственной атаки на цель, "Кинжал" меняет свою скорость с гиперзвуковой на сверхзвуковую. Этот момент перехода, как утверждает представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш, делает ракету уязвимой для атак систем ПВО.

Действительно, "Кинжал" может развивать гиперзвуковую скорость. После того как ее сбрасывает МиГ-31К, она также набирает еще и скорость полета самолета. Однако когда ракета непосредственно уже идет атаковать цель, то заходит не на гиперзвуковой скорости, а на сверхзвуковой. "Кинжал" становится баллистической ракетой. И в тот момент, когда она становится с гиперзвуковой баллистической ракетой, то мы можем ее успешно атаковать,

– рассказал представитель Воздушных сил.

Он также отметил, что с этой задачей уже неоднократно справлялся ЗРК Patriot.

Обратите внимание! Скорость ракеты "Кинжал" в 10 раз выше скорости звука, и она может на 2000 километров, а если запускается с самолета, то на 3000 километров.

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