"Встречайте Stormer": в Лондоне показали ЗРК, которые передают Украине с ракетами Starstreak

Великобритания оказывает мощную поддержку нашему государству и войне с Россией. В Лондоне показали ЗРК Stormer HVM, которые в скором времени отправят в Украину с ракетами Starstreak.

Украина в рамках военной помощи от Великобритании получит 200 таких броневиков. Тамошнее минобороны решило показать Stormer в действии.

Обратите внимание Италия готова передать Украине еще больше военного оружия, – вице-премьер страны.

Поддержка Украины вырастет

Министерство обороны Великобритании, демонстрируя кадры с работой ЗРК Stormer HVM, подчеркнули, что поддержка нашего государства со стороны Лондона будет оставаться непоколебимой. Кроме того, уровень помощи не снизится по сравнению с 2022 годом или и наоборот даже вырастет. Как доказательство своей поддержки, в ведомстве решили показать, что может предоставить Украине Stormer HVM.

ЗРК Stormer HVM в действии: мощное видео

Что известно о ЗРК Stormer HVM

Stormer HVM – это система противовоздушной обороны, созданная на базе бронетранспортера Alvis Stormer. Она видит вражеские самолеты и вертолеты на расстоянии до 18 километров.

Этот комплекс оснащен переносными ракетами Starstreak, их скорость втрое превышает скорость звука. Они представляют собой три дротика, которые имеют ударные детонаторы и разрывные боеголовки для многократного попадания в цель.

Масса ЗРК – 12,7 тонны, длина – более 5 метров, максимальная скорость – 80 километров в час. Количество членов экипажа – 4 человека. Стоит отметить, что Великобритания уже предоставляла эти ЗРК Украине в прошлом году, но для усиления нашей противовоздушной обороны выделила еще 200 единиц.