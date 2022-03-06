ВСУ продолжают собирать "урожай" вражеских самолетов и вертолётов. Еще вчера, 5 марта, на счету наших военных было 88 ликвидированных "птичек" оккупантов.

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А уже сегодня, 6 марта, "копилка" пополнилась российским штурмовиком Су-25 и самолетом, который наши сбили над Черным морем.

Об этом сообщил представитель оперативного штаба обороны Одесской области Сергей Братчук. Он также поблагодарил украинских военных за отличную работу.

Вблизи Одессы сбили российский самолет: видео​

Отметим, что в своем обращении Владимир Зеленский предупредил, что захватчики готовятся к бомбардировке Одессы. Он подчеркнул, что это станет новым военным преступлением России.

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