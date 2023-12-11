На севере Донбасса наблюдается активность захватчиков. Россияне перебрасывают на Угледарское направление фортификационные сооружения "зубы дракона".
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Что известно об укреплении врагов на Востоке
С Новоазовского направления через Никольскую часть Мариупольского района было замечено перемещение оккупантами так называемых "зубов дракона". Россияне перенаправляли оборонительные пирамиды в сторону севера Донецкой области на Угледарское направление. Соответствующие фото в своем телеграмм-канале опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. На фотографиях можно увидеть, как оккупанты перевозят фортификационные сооружения на грузовиках.
"Зубы дракона. Снова сфиксированы поставки зубов дракона из Новоазовского направления в сторону севера Донецкой области. Движение через Никольскую часть Мариупольского района (Угледарское направление)", – написал Андрющенко.
Россияне доставляют "зубы дракона" на Угледарское направление / Фото Петро Андрющенко
Что такое зубы драконаДеревянная или бетонная конструкция предназначена для препятствования продвижению танковых подразделений. Их зарывают в землю рядами, так что это напоминает пасть зверя. Малые противотанковые надолбы могут повреждать дно танка. А большие, в свою очередь, усложняют проход.
Какая сейчас ситуация с обороной позиций
- Недавно Петр Андрющенко отмечал, что на Донецком направлении противники расширяют свою оборону. Кроме этого, они проводят там тренировки оккупационного гарнизона.
- Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявлял про необходимость подготовки оборонительных сооружений. Он подчеркнул, что в связи с наступлением россиян нам нужно ускорить строительство фортификационных сооружений на основных направлениях.