На севере Донбасса наблюдается активность захватчиков. Россияне перебрасывают на Угледарское направление фортификационные сооружения "зубы дракона".

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Что известно об укреплении врагов на Востоке

С Новоазовского направления через Никольскую часть Мариупольского района было замечено перемещение оккупантами так называемых "зубов дракона". Россияне перенаправляли оборонительные пирамиды в сторону севера Донецкой области на Угледарское направление. Соответствующие фото в своем телеграмм-канале опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. На фотографиях можно увидеть, как оккупанты перевозят фортификационные сооружения на грузовиках.



"Зубы дракона. Снова сфиксированы поставки зубов дракона из Новоазовского направления в сторону севера Донецкой области. Движение через Никольскую часть Мариупольского района (Угледарское направление)", – написал Андрющенко.

Россияне доставляют "зубы дракона" на Угледарское направление / Фото Петро Андрющенко

Что такое зубы дракона Деревянная или бетонная конструкция предназначена для препятствования продвижению танковых подразделений. Их зарывают в землю рядами, так что это напоминает пасть зверя. Малые противотанковые надолбы могут повреждать дно танка. А большие, в свою очередь, усложняют проход.

Какая сейчас ситуация с обороной позиций