На півночі Донеччини спостерігається активність загарбників. Росіяни перекидають на Вугледарський напрямок фортифікаційні споруди "зуби дракона".

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Що відомо про укріплення ворогів на Сході

З Новоазовського напрямку через Нікольську частину Маріупольського району було помічено переміщення окупантами так званих "зубів дракона". Росіяни перенаправляли оборонні піраміди в бік півночі Донецької області на Вугледарський напрямок. Відповідні фото у своєму телеграм-каналі опублікував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. На світлинах можна побачити, як окупанти перевозять фортифікаційні споруди на вантажівках.



"Зуби дракону. Знов зафіксовано постачання зубів дракону з Новоазовського напряму в бік півночі Донецької області. Рух через Нікольську частину Маріупольського району (Вугледарський напрям)", – написав Андрющенко.

Росіяни доставляють "зуби дракона" на Вугледарський напрямок / Фото Петро Андрющенко

Що таке зуби дракона Дерев’яна чи бетонна конструкція, призначена для перешкоджання просуванню танкових підрозділів. Їх заривають у землю рядами, тож це нагадує пащу звіра. Малі протитанкові надовби можуть пошкоджувати дно танка. А великі, своєю чергою, ускладнюють прохід.

Яка нині ситуація з обороною позицій