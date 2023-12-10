Про це 24 Каналу заявив військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, зауваживши, що це залежить від допомоги Заходу. Він додав, що також мовиться про проблеми бойової підготовки підрозділів. Зазначимо, що президент України сказав, що варто прискоритися з будівництвом фортифікаційних споруд на основних напрямках.

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Тим часом окупанти ведуть наступ у "своєму стилі", який можна спостерігати з листопада 2022 року. Коли ЗСУ відігнали ворога з правобережжя Херсонської області, росіяни вже тоді наступали поблизу Бахмута, а згодом – в районі Лиману та Сватового.

"Коли українці наступали нині на Півдні України, в районі Бахмута, навіть тоді продовжувалися наступальні дії під Куп'янськом, Авдіївкою, Мар'їнкою", – сказав військовий оглядач з Ізраїлю.

Чи можливий масштабний наступ росіян

Нині можна спостерігати локально-наступальну ініціативу ворога на багатьох ділянках фронту. Більш ніж вірогідно, що російська армія протягом зими це продовжить. Тому треба відбивати ці атаки, а також готуватися до того, що окупанти можуть інтенсифікувати їх.

Саме у подібному стилі, найімовірніше. Адже великих резервів для масштабного наступу на одній ділянці з далекосяжними цілями – такого варіанта ніби немає. Хоча б через те, що в них не так багато зайвого особового складу. І проблеми з реалізацією тих чи інших планів,

– наголосив Шарп.

Зокрема, атаки ворога на Авдіївку великими силами призвели його до великих втрат та вкрай обмежених "успіхів" щодо території.

"Готуватися до цього треба і накопичувати сили. Ще один важливий момент: добре підготовлена оборона і той факт, що противник схильний до активних наступальних операцій навіть на локальному рівні, дозволяє при вдалій обороні завдавати йому дуже серйозних втрат", – зауважив військовий оглядач з Ізраїлю.

Це знижує наступальний потенціал російської армії в цілому. А також – у перспективі зменшує й оборонний. До слова, свої втрати у техніці та живій силі ворог швидко компенсувати не зможе.

Ситуація на фронті