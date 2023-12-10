Об этом 24 Каналу заявил военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, отметив, что это зависит от помощи Запада. Он добавил, что также говорится о проблемах боевой подготовки подразделений. Отметим, что президент Украины сказал, что следует ускориться со строительством фортификационных сооружений по основным направлениям.

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Тем временем оккупанты ведут наступление в "своем стиле", который можно наблюдать с ноября 2022 года. Когда ВСУ отогнали врага с правобережья Херсонской области, россияне уже тогда наступали вблизи Бахмута, а затем – в районе Лимана и Сватового.

"Когда украинцы наступали сейчас на Юге Украины, в районе Бахмута, даже тогда продолжались наступательные действия под Купянском, Авдеевкой, Марьинкой", – сказал военный обозреватель из Израиля.

Возможно ли масштабное наступление россиян

Теперь можно наблюдать локально-наступательную инициативу врага на многих участках фронта. Более вероятно, что российская армия в течение зимы это продолжит. Поэтому нужно отбивать эти атаки, а также готовиться к тому, что оккупанты могут интенсифицировать их.

Именно в подобном стиле, вероятнее всего. Ведь больших резервов для масштабного наступления на одном участке с дальновидными целями – такого варианта вроде бы нет. Хотя бы потому, что у них не так много лишнего личного состава. И проблемы с реализацией тех или иных планов,

– подчеркнул Шарп.

В частности, атаки врага на Авдеевку большими силами привели его к большим потерям и крайне ограниченным "успехам" насчёт территории.

"Готовиться к этому надо и накапливать силы. Еще один важный момент: хорошо подготовленная оборона и тот факт, что противник склонен к активным наступательным операциям даже на локальном уровне, позволяет при удачной обороне наносить ему очень серьезные потери", – отметил военный обозреватель из Израиля.

Это снижает наступательный потенциал российской армии в целом. А также – в перспективе уменьшает и оборонный. К слову, свои потери в технике и живой силе враг быстро компенсировать не сможет.

Ситуация на фронте