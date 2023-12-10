Об этом 24 Каналу заявил военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, отметив, что это зависит от помощи Запада. Он добавил, что также говорится о проблемах боевой подготовки подразделений. Отметим, что президент Украины сказал, что следует ускориться со строительством фортификационных сооружений по основным направлениям.
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Тем временем оккупанты ведут наступление в "своем стиле", который можно наблюдать с ноября 2022 года. Когда ВСУ отогнали врага с правобережья Херсонской области, россияне уже тогда наступали вблизи Бахмута, а затем – в районе Лимана и Сватового.
"Когда украинцы наступали сейчас на Юге Украины, в районе Бахмута, даже тогда продолжались наступательные действия под Купянском, Авдеевкой, Марьинкой", – сказал военный обозреватель из Израиля.
Возможно ли масштабное наступление россиян
Теперь можно наблюдать локально-наступательную инициативу врага на многих участках фронта. Более вероятно, что российская армия в течение зимы это продолжит. Поэтому нужно отбивать эти атаки, а также готовиться к тому, что оккупанты могут интенсифицировать их.
Именно в подобном стиле, вероятнее всего. Ведь больших резервов для масштабного наступления на одном участке с дальновидными целями – такого варианта вроде бы нет. Хотя бы потому, что у них не так много лишнего личного состава. И проблемы с реализацией тех или иных планов,
– подчеркнул Шарп.
В частности, атаки врага на Авдеевку большими силами привели его к большим потерям и крайне ограниченным "успехам" насчёт территории.
"Готовиться к этому надо и накапливать силы. Еще один важный момент: хорошо подготовленная оборона и тот факт, что противник склонен к активным наступательным операциям даже на локальном уровне, позволяет при удачной обороне наносить ему очень серьезные потери", – отметил военный обозреватель из Израиля.
Это снижает наступательный потенциал российской армии в целом. А также – в перспективе уменьшает и оборонный. К слову, свои потери в технике и живой силе враг быстро компенсировать не сможет.
Ситуация на фронте
- ВСУ удерживают позиции на фронте и отбивают атаки оккупантов. Кроме того, украинские военные продолжают наступление на Юге и Востоке. В течение 9 декабря зафиксировали 60 боевых столкновений.
- Ситуация на Востоке Украины и дальше сложная. Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал, что оккупанты наступают по всей линии фронта.
- Украинские защитники в течение субботы ликвидировали 700 россиян. В общей сложности с начала полномасштабной войны Россия потеряла 338 820 захватчиков.
- Не стало у россиян в течение 9 декабря 4 танка, 10 боевых бронированных машин и 6 артсистем. Также украинские бойцы уничтожили 1 крылатую ракету, 25 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 3 единицы спецтехники.