Оппозиционного президента Грузии Саломе Зурабишвили пригласили на инаугурацию Дональда Трампа, которая состоится 20 января 2025 года. Это стало жестом поддержки со стороны американского политического истеблишмента.

Саломе Зурабишвили поддерживает протест в Тбилиси и призывает к новым парламентским выборам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Мы Украина".

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Почему Зурабишвили пригласили на инаугурацию Трампа

Президент Грузии и ее оппозиционный лидер Саломе Зурабишвили может быть одной из гостей инаугурации Трампа 20 января 2025 года. Ее официально туда пригласили.

Конгрессмен Джо Уилсон отметил мужество Зурабишвили в противостоянии пророссийскому влиянию в Грузии. Он отметил, что ее деятельность является примером борьбы за демократию и независимость в сложных политических условиях пророссийского давления.

Я глубоко восхищаюсь ее мужеством перед лицом нападок со стороны Иванишвили и его союзников из КПК (Коммунистическая партия Китая, – 24 Канал) и иранского режима,

– написал он.

Напомним, Трамп не приглашал на свою инаугурацию президента Украины Зеленского. Трамп отметил, что тот может прийти, если пожелает, его будут рады видеть в США.