Президентку Грузии Зурабишвили пригласили на инаугурацию Трампа
Оппозиционного президента Грузии Саломе Зурабишвили пригласили на инаугурацию Дональда Трампа, которая состоится 20 января 2025 года. Это стало жестом поддержки со стороны американского политического истеблишмента.
Саломе Зурабишвили поддерживает протест в Тбилиси и призывает к новым парламентским выборам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Мы Украина".
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Почему Зурабишвили пригласили на инаугурацию Трампа
Президент Грузии и ее оппозиционный лидер Саломе Зурабишвили может быть одной из гостей инаугурации Трампа 20 января 2025 года. Ее официально туда пригласили.
Конгрессмен Джо Уилсон отметил мужество Зурабишвили в противостоянии пророссийскому влиянию в Грузии. Он отметил, что ее деятельность является примером борьбы за демократию и независимость в сложных политических условиях пророссийского давления.
Я глубоко восхищаюсь ее мужеством перед лицом нападок со стороны Иванишвили и его союзников из КПК (Коммунистическая партия Китая, – 24 Канал) и иранского режима,
– написал он.
Напомним, Трамп не приглашал на свою инаугурацию президента Украины Зеленского. Трамп отметил, что тот может прийти, если пожелает, его будут рады видеть в США.