Звание Героя Украины посмертно впервые присудили женщине

В субботу, 12 марта, президент Украины посмертно присудил звание Героя Украины сержанту Дерусовой Инне Николаевне.

Это первая женщина – Герой Украины, которой это звание присвоено посмертно. Она погибла от артиллерийского обстрела российских войск, оказывая помощь раненым военным.

К теме 17-ый день войны: новое обращение президента Зеленского

С 24 февраля старший боевой медик выполняла задания в городе Ахтырка Сумской области. Рискуя собственной жизнью она спасла более 10 военнослужащих, рискуя собственной жизнью.

Вечная память всем, кто отдал жизнь за Украину,

– сказал Владимир Зеленский.

Ночное обращение Владимира Зеленского за 12 марта: смотрите видео