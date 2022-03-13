Це перша жінка – Герой України, якій це звання присвоєно посмертно. Вона загинула від артилерійського обстрілу російських військ, надаючи допомогу пораненим військовим.

До теми 17-ий день війни: нове звернення президента Зеленського

Від 24 лютого старша бойова медикиня виконувала завдання в місті Охтирка Сумської області. Ризикуючи власним життям вона врятувала понад 10 військовослужбовців, ризикуючи власним життям.

Вічна пам'ять усім, хто віддав життя за Україну,

– сказав Володимир Зеленський.

Нічне звернення Володимира Зеленського за 12 березня: дивіться відео