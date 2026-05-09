Пехотинцу, который 346 дней держал позиции в Часовом Яру, присвоили звание Героя Украины

Пехотинец Сергей Криницкий почти год удерживал передовую позицию в Часовом Яру под непрерывными атаками россиян. За 346 дней боев военный уничтожил 23 оккупантов, взял в плен шестерых и отбил по меньшей мере шесть масштабных штурмов врага.

За мужество и стойкость Президент Украины присвоил бойцу звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда". Об этом сообщает 24 отдельная механизированная бригада имени короля Даниила.

Как воин почти год сдерживал россиян на одной позиции?

Старший солдат Сергей Криницкий с позывным "Серонька" стал одним из символов стойкости украинской пехоты в войне против России. Боец почти год удерживал одну из самых опасных позиций в Часовом Яру Донецкой области.

За это время военный пережил десятки атак, непрерывные удары дронов, стрелковые бои и штурмы превосходящих сил врага. Позиция, которую оборонял "Серонька", была одной из передовых в Часовом Яру. Именно там российские войска постоянно пытались прорвать украинскую оборону.

По словам военного, самыми тяжелыми были моменты ближних боев, когда оккупанты подходили вплотную к укрытию.

Когда доходило до столкновения – не было мысли убегать. Была мысль: устоять, удержать позицию и выжить,

– вспоминает Сергей Криницкий.

Военный рассказал, что россияне регулярно атаковали позицию FPV-дронами, сбрасывали взрывчатку и штурмовали малыми группами. Из-за постоянного контроля неба вражескими беспилотниками провести ротацию длительное время было почти невозможно.

Несмотря на это, оставлять рубеж нельзя было, ведь от него зависела устойчивость соседних позиций украинских защитников. В результате Сергей удерживал свою позицию 346 дней, а сам рубеж продержался около 400 суток. Уничтожил 23 оккупантов и взял шестерых в плен За время обороны позиции Сергей Криницкий лично уничтожил 23 российских оккупантов и еще шестерых взял в плен.

Одним из самых тяжелых эпизодов стал штурм, когда к украинской позиции приблизились девять российских военных.

Двух Сергей уничтожил в упор. Еще семерых – ликвидировал во взаимодействии с собратьями,

– сообщили в бригаде.

Из-за постоянных боев вокруг позиции накапливалось большое количество тел ликвидированных оккупантов. Военный был вынужден скрывать их, чтобы россияне не смогли определить точное место украинского укрытия.

"Сначала тела противника складывал возле позиции. Потом стало слишком много – начал прикапывать. Чтобы противник по скоплению своих погибших не понял, где я сижу", – рассказал боец.

По данным 24 ОМБр, Сергей Криницкий возглавлял отражение не менее шести штурмов превосходящих сил противника. В то же время врагу так и не удалось прорвать оборону на этом участке фронта.

Сам "Серонька" говорит, что главная задача пехотинца в современной войне – контролировать все вокруг одновременно. По словам военного, боец должен следить за небом, землей, радиоэфиром и движениями противника буквально на 360 градусов.

Кроме этого, важную роль играет интуиция, которая помогает выживать во время постоянной опасности.

Вывести Сергея с позиции удалось только тогда, когда погодные условия временно стали более благоприятными, а дальнейшее удержание рубежа потеряло тактическую целесообразность. Перед выходом военный уничтожил укрытие и все снаряжение, чтобы они не достались российским оккупантам.

Что было после выхода с позиции?

После выхода с позиции Сергей Криницкий проходит лечение и реабилитацию. В то же время военный уже заявил, что планирует вернуться к службе и передавать боевой опыт новым бойцам.

За свою службу боец получил награду Президента Украины "За оборону Украины", а также первую награду бригады – "Памятный нагрудный знак воинской части" под номером 001.

Указом Президента Украины №362/2026 от 5 мая 2026 года старшему солдату Сергею Криницкому присвоили звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда". В бригаде отметили, что именно благодаря таким военным Украина продолжает сдерживать российскую агрессию.

Мы гордимся такими людьми. Теми, кто в самый тяжелый момент остается преданным своим убеждениям, работает в сверхсложных условиях и выполняет боевые задачи. Именно благодаря таким воинам Украина продолжает стоять,

– отметили в 24 ОМБр.

Воину Сергею Криницкому вручили "Золотую Звезду" Героя Украины / Фото 24 ОМБр

Истории воинов, которые также недавно получили звание Героев Украины

Зеленский отметил, что с начала полномасштабной войны высшее звание предоставляли только воинам, чрезвычайно проявившим себя в боевых условиях. Героями Украины уже стали 722 защитника, из них 445 – посмертно.

Чубенко Степан Викторович

Степан Чубенко – 16-летний вратарь Краматорской молодежной команды "Авангард". В конце июля 2014 года его задержали боевики так называемой "ДНР", когда парень возвращался из Киева в Краматорск. Юношу пытали и убили за проукраинскую позицию.

Общественному активисту Степану Чубенко звание Героя Украины присвоили за "гражданское мужество, патриотизм и несокрушимость, проявленные во время событий, связанных с защитой независимости и территориальной целостности Украины, героическое отстаивание конституционных основ демократии, прав и свобод человека".

Вакуленко Владимир Владимирович

Владимир Вакуленко – украинский детский писатель, переводчик и общественный деятель из Изюмщины. Во время оккупации села Капитоловка он вел дневник, который спрятал перед своим похищением российскими военными в марте 2022 года.

Только в ноябре стало известно о смерти мужчины, его расстреляли из пистолета Макарова. 28 августа 2023 года состоялась презентация книги "Я превращаюсь... Дневник оккупации. Избранные стихи".