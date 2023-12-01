Зверское убийство военного: полиция Киева задержала подозреваемого
В полиции рассказали, что задержали подозреваемого в убийстве военного. Воину нанесли 15 ножевых ранений.
Правоохранители рассказали, что получили сообщение об исчезновении военного. Он ехал в госпиталь на собственном автомобиле, вместе с тем по дороге скрылся.
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Полицейские немедленно приступили к поискам. Тело пропавшего нашли в окрестностях города – в одном из местных водоемов. Тем временем, его автомобиль находился в одном из спальных районов украинской столицы.
Впоследствии удалось установить детали трагедии.
Что произошло с воином
Правоохранители установили, что по дороге мужчина заехал к своему товарищу. Он должен был забрать некоторые документы. В момент встречи разгорелась ссора. Причиной стали долговые обязательства.
Нападающий получил нож и нанес удар пострадавшему в шею, грудь и голову. Когда он убедился, что военный умер, решил избавиться от тела и скрыть следы. Затем он положил тело погибшего в спальный мешок, обмотал полиэтиленовой пленкой и на его же автомобиле отвез за город и бросил в водоем,
– говорится в сообщении.
На теле военного обнаружили около 15 ножевых ранений.
Нападавшего – 31-летнего жителя Винницкой области – уже задержали. Кроме этого, этот мужчина обвиняется в совершении разбойного нападения на двух женщин в Винницкой области. Подозреваемому может грозить до 15 лет лишения свободы.
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В Днепре обнаружили тело женщины. Его обнаружили в мобильном укрытии на Вокзальной площади. Эксперты установили, что на теле нет следов насильственной смерти. Умершая была 1990 года рождения.