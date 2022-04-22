Зверства в Буче нужно умножать на 25, – мэр Мариуполя о преступлениях россиян

Российские оккупанты держат Мариуполь в полной блокаде уже почти 2 месяца. За это время они убили тысячи мирных жителей.

Солдаты путинской армии вырыли вокруг города большие братские могилы. Об этом мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал в эфире Национального телемарафона, сообщает 24 канал.

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Есть большие братские могилы, в которые они вырыли вокруг города и скрываются там свои военные преступления. Те преступления, которые мы видели в Буче, в Мариуполе нужно умножать на 25, чтобы представить масштабы. Это имеет признаки военного преступления и геноцида украинской нации,

– подчеркнул Бойченко.

Мэр отметил, что эти рвы имеют 30 метров длины. Еще в начале апреля их было 8, а сколько сейчас неизвестно. Ведь россияне и дальше роют могилы, а тела сбрасывают с грузовиков.

В Мангуше могли похоронить до 9 тысяч человек

Спутниковые снимки территории поселка Мангуш (Маргууполь) свидетельствуют о том, что в населенном пункте могли похоронить от 3 до 9 тысяч мариупольцев. Такое количество установили, сравнив спутниковые снимки с местами захоронений в Буче.

В городском совете отметили, что на протяжении всего апреля оккупанты рыли траншеи и заполняли их телами в несколько слоев.

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