Солдати путінської армії вирили довкола міста великі братські могили. Про це мер Маріуполя Вадим Бойченко розповів в ефірі національного телемарафону, повідомляє 24 канал.

Важливо Окупанти вивезли у Росію маріупольців, яким обіцяли евакуацію в Україну

Є великі братські могили, у які вони викопали навколо міста й ховаються там свої військові злочини. Ті злочини, які ми бачили у Бучі, в Маріуполі треба множити на 25, щоб уявити масштаби. Це має ознаки військового злочину та геноциду української нації,

– наголосив Бойченко.

Міський голова зазначив, що ці рови мають 30 метрів довжини. Ще на початку квітня їх було 8, а скільки зараз – невідомо. Адже росіяни і далі риють могили, а тіла скидають з вантажівок.

У Мангуші могли поховати до 9 тисяч людей

Супутникові знімки території селища Мангуш, що біля Маріуполя, свідчать про те, що в населеному пункті могли поховати від 3 до 9 тисячі маріупольців. Таку кількість встановили порівнявши супутникові знімки з місцями поховань у Бучі.

У міській раді зазначили, впродовж всього квітня окупанти рили траншеї та заповнювали їх тілами у кілька шарів.

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