Зверства России в Украине молча наблюдали за несколько "улиц"

Шредер ушел в отставку из "Роснефти", но секретарь партии сказал: "Слишком поздно". И все снятия привилегий и лишение офиса и статусов Шредера оставили в силе.

Война за несколько улиц

"Слишком поздно" – эти слова Украина должна сказать официально в лицо тем с украинским паспортом, кому не хватило Крыма и Донбасса, Небесной Сотни и котлов, первой сотни ракет, выпущенных по нашим людям.

Важно Почему от победы Украины над Россией зависит судьба мира

В Германии ведь нет войны. Не у них дома это было. Так, у соседей. Через несколько "улиц", но не у них. Зверства России происходили у нас.

Битва, начавшаяся незаметно

На мое поколение – осознано с 2014 года, на самом деле – гораздо раньше. Гибридно и негибридно. Но почему мы до сих пор не сказали тем, чьи фамилии всем известны: "Слишком поздно"?

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Не раскалывайте общество – плохая мантра. Те, кто "слишком поздно", сначала должны понести справедливую ответственность, и только потом претендовать на место даже теоретически способных кого-то расколоть.

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