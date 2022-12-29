Как Путину удалось переплюнуть Гитлера в превращении народа в стадо убийц

Клацнул пультом на "Первый" и на "Россию" – два ведущих канала РФ. Борьба с нацизмом в разгаре.

Реинкарнация нацистов

Накачивали с 2004 и продолжают закачивать ненавистью и ложью. Неизлечимые.

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Нет способов заставить толпу поумнеть. Стадо всегда шествует за вожаком-бараном. Телевидение – великая сила. Огромная.

Гитлер сумел справиться без него, но на Алоизовича работали лучшие пропагандоны тех времен. А на Саурончика работает обычная помойка, но технически прекрасно вооруженная. И это, мать бы их так, действенно.

Зачем реальность, когда есть такая иллюзия? Россия – в кольце врагов, нацизм наступает, мы как деды и отцы, – так победим!

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Настоящая личина "освободителей" из ада

Сегодня мой приятель рассказывал мне, как беседовал с теткой, вышедшей с оккупированных территорий. Не просто теткой, а со знакомой женщиной 70 лет отроду, которую "освободители" изнасиловали. Еще раз, чтобы лучше усвоилось. 70 лет. Изнасиловали. "Борцы" с нацизмом. "Защитники" русского народа. "Освободители".

В каждом селе – Буча. Помните обложенные покрышками, обугленные женские тела на обочине? У меня, собственно, все. Не вижу причин с ними договариваться. Два пути: либо нах*р – в свою Тьмускорпионь, либо в наш чернозем.