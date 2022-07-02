Да, на временно оккупированных территориях до сих пор есть жертвы среди мирного населения. Об этом 24 каналу сообщил корреспондент из Запорожья.

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По его словам, в пыточных Бердянска россияне убили еще двух человек:

полицейского, не согласившегося сотрудничать с оккупантами;

и местную жительницу, которую обвиняли в том, что она спрятала у себя дома бойцов полка защитников Мариуполя. Этого не было, однако врагу сложно что-то вообще объяснять на человеческом языке.

Журналист подчеркнул, что эта информация не проверена, однако об этом сообщают горожане. Кроме этого, это уже не первые жертвы оккупантов в пыточных.

Что сейчас происходит в Бердянске

28 июня, в Бердянске трижды в день раздавались взрывы. Два из них были в районе местного порта, после чего над городом поднялся дым. Официальной информации о том, что там произошло, нет. Похоже, что у оккупантов что-то пошло не по плану.

Также во временно оккупированном Бердянске россияне пытаются забрать под свой контроль даже детские лагеря. Они появились там и заявили, что конфисковывают эти заведения в пользу России. Некоторые администрации лагерей не согласились на условия оккупантов, в том числе и директор лагеря "Факел". За неповиновение россияне арестовали ее, а затем забрали и увезли в неизвестном направлении.

А в порт города Карасу, что в Турции, 1 июля зашел корабль "Жибек Жолы" из оккупированного Бердянска – на нем привезли краденое в Украине зерно. Офис генпрокурора сразу обратился к турецкой стороне с просьбой принять соответствующие меры.

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