В Украину приехал премьер Ирландии: посетил разрушенные россиянами города Киевской области

Для Украины визиты иностранных делегаций уже стали обычным делом. В этот раз к нам приехал премьер-министр Ирландии Майкл Мартин.

Он начал свой визит с поездки в Бородянку, которая сильно пострадала от обстрелов и зверств России. Также посетил разрушенные Бучу и Ирпень.

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Делегация была и в других разрушенных местах

Колонна министра проехала аэропорт Гостомеля, тогда остановилась, чтобы увидеть разрушенный мост. Проезжали и мимо разбомбленных складов, торговых центров и автозаправочных станций.

Чиновники подчеркнули, что масштаб усилий украинцев в защите своей столицы был очевиден. Во время поездки они увидели многочисленные хранилища и укрепления.

Трудно осознать сокрушительность и бесчеловечность нападений России на Ирпень, Бородянку и Бучу. Понятно, насколько важно для женщин и детей попасть в Ирландию, чтобы избежать травм и жестокости. Мы с Украиной,

– поделился впечатлениями Мартин.

В Бородянке Мартин встретился с мэром города и осмотрел жилые дома, сгоревшие во время российской бомбардировки.

Премьер Ирландии в Бородянке / Фото из телеграма Алексея Кулебы

Эмоции премьера

Мэр Ирпеня Александр Маркушин поделился фотографиями, которіе показывают эмоции премьер-министра Ирландии во время его визита в разрушенный город.

Эти эмоции еще раз доказывают, что мировые политики должны своими глазами видеть весь тот ужас, который творит российская армия в Украине,

– сказал Маркушин.

Реакция премьера Ирландии на Ирпень / Фото из телеграма Маркушина

Он также поблагодарил Мартина за поддержку и заверение в том, что Ирландия и дальше будет помогать Украине в борьбе с российской агрессией.

Ирландский народ солидарен с Украиной

Премьер Ирландии приехал в Украину, чтобы своими глазами увидеть вред от войны. Он намерен выразить солидарность ирландского народа с Украиной перед лицом "незаконного и безнравственного" вторжения России.

Во время визита поговорит с Владимиром Зеленским, как Ирландия и ЕС могут поддержать текущие и будущие потребности страны. Ирландия решительно поддержала заявку Украины на вступление в ЕС в июне.

Ирландия также полностью поддерживает продление санкций против режима Путина, путь Украины к полноправному членству в ЕС.

Народ Ирландии поддерживает Украину и ее народ перед лицом безнравственной и непровоцированной террористической войны России. Бомбардировки и нападения на мирных жителей – это не что иное, как военные преступления, и я использую свой визит, чтобы выразить поддержку Ирландией шагов, направленных на полную ответственность тех, кто стоит за этими нападениями.

– сказал он.

По словам Мартина, дух и решительность украинского народа вдохновили всех.

Кто еще посещал разрушенную Киевщину

Президент Молдовы Майя Санду приехала в Украину с визитом 27 июня. Она посетила Бучу, Ирпень и Бородянку. Она увидела зверства россиян своими глазами. Впоследствии у нее была встреча с Владимиром Зеленским.

Украину впервые посетил премьер-министр Австралии Энтони Албаниз. Он был поражен увиденным. Австралийская делегация побывала в Буче, Гостомеле и Ирпене. По его словам, Австралия поддерживает Украину и выступает за справедливое наказание за совершаемые здесь преступления.

Также президент одного из самых богатых регионов Франции Иль-де-Франс посетила Черниговщину и Киевщину. В Киевской ОВА Валери Пекресс предложила помочь с восстановлением Бородянки. По ее словам, с помощью французов Бородянка может стать совершенно новым городом.

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