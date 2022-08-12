СБУ идентифицировала приятеля кадырова, который пытал ребенка в Киевской области

русская армия во время временной оккупации Киевской области совершала зверства против мирного населения. В настоящее время разные ведомства Украины собирают доказательства и идентифицируют лиц, причастных к преступлениям, чтобы в дальнейшем наказать их.

СБУ идентифицировала приятеля кадырова, который пытал ребенка под Киевом

А разоблачением и идентификацией преступников занимается и Служба безопасности Украины. Так, СБУ идентифицировала приятеля главы чечни кадырова, который пытал несовершеннолетнего украинца.

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Злоумышленником оказался командир мобильного отряда особого назначения росгвардии в чеченской республике "Ахмат" – бисаев анзор салладиевич. Этот захватчик входил в ближайшее окружение кадырова.

По данным следствия, подозреваемый в период временной оккупации пгт Бабинцы Бучанского района Киевской области в начале марта вместе с сослуживцами в одном из домов проводил незаконный допрос несовершеннолетнего парня.

Под дулом пистолета и приставляя нож к голове, россияне требовали от него информацию о расположении войск ВСУ и терробороны. Впрочем, поскольку желаемого результата они не получили. посадили парня в бронированный автомобиль и продолжали издевательство. Во время допроса применялось насилие и угрозы физической расправы.

В настоящее время Бисаев заочно уведомлен о подозрении по факту взятия в заложники и применения пыток к гражданскому населению.

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