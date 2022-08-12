Речь идет о снайпере 15-й "миротворческой" бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа вооруженных сил.

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В чем подозревают вражеского снайпера

Расследование установило, что в феврале 2022 года во время оккупации села Победа Броварского района Киевской области российский военный произвел прицельный смертельный выстрел в гражданского мужчину.

Прокуратура отмечает, что в тот момент безоружный потерпевший возвращался домой и не представлял ему никакой угрозы. Ранее Ирина Венедиктова рассказывала, что тело мужчины обнаружил его друг. Он лежал в парке недалеко от позиций, где дежурили захватчики. Оккупанты еще 9 дней не давали односельчанам забрать убитого, а впоследствии разрешили похоронить в указанном ими месте в том же парке.

Обвинительный акт уже направили в суд.

При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры направлен в суд обвинительный акт в порядке специального досудебного расследования в отношении снайпера 15-й "миротворческой" бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа вооруженных сил России по факту нарушения законов и обычаев войны, сочетанного с

– говорится в сообщении.

Что известно об оккупанте

Это Олег Ильин – снайпер 15-й отдельной мотострелковой "Александрийской" бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа российских вооруженных сил, принадлежащий в состав так называемых российских "миротворческих" войск.

СБУ собрала доказательную базу о еще одном оккупанте, который совершал зверства в Киевской области

СБУ собрала доказательства, что старший лейтенант вооруженных сил России Антон Струев с позывным "Беркут" лично отдавал приказы о расстреле мирных жителей во время оккупации села Броварского района Киевщины. В селах Мокрец и Заворичи он лично пленил безоружных мирных жителей и жестоко, с применением пыток, допрашивал их.

22 марта он приказал стрелять в спину гражданского мужчины. К счастью, после тяжелого ранения он выжил и готов свидетельствовать против убийцы в международном суде.

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