Военные преступления россиян в Украине: Германия собрала сотни доказательств зверств оккупантов

В начале марта 2022 года Германия инициировала процедуру структурного расследования военных преступлений россиян в Украине. Следователи уже собрали сотни улик.

Об этом рассказал генеральный прокурор Германии Петер Франк. По его словам, структурное расследование означает, что Германия пока не расследует конкретных лиц, а только собирает информацию и доказательства.

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Германия расследует военные преступления в Украине

По словам Франка, основное внимание уделяется опросу украинских беженцев, знающих о военных преступлениях россиян. Совместно с другими международными партнерами разработали скоординированную анкету, доступную на нескольких языках. Следователи уже получили сотни улик.

Мы адаптируем фокус наших расследований к развитию ситуации в Украине. К примеру, сейчас мы сосредотачиваемся на массовых убийствах в Буче или нападениях на гражданскую инфраструктуру Украины. Федеральное управление криминальной полиции также оценивает общедоступные источники о ходе конфликта,

– отметил генпрокурор Германии.

Он добавил, что таким образом идет подготовка к возможным дальнейшим судебным разбирательствам – то ли в Германии, то ли с иностранными партнерами, то ли в международном суде.

Франк отметил, что Германия присоединилась к Римскому уставу в 1998 году, также лежащему в основе Немецкого международного уголовного кодекса.

"Обвинения в Германии возможны, если здесь находятся исполнители военных преступлений. Поскольку Украина признала юрисдикцию Международного уголовного суда, производство может производиться и там", – заявил генпрокурор.

По его словам, также обсуждается возможный специальный трибунал, поскольку пока невозможно привлечь к ответственности виновных за российскую захватническую войну в Международном уголовном суде.

"Но о ком говорится, когда мы говорим о ведении захватнической войны, кого мы собираемся привлечь к ответственности? Безусловно, это и главы государств, то есть те, кто принял политическое решение о начале войны, и люди, реализующие это решение на высшем военном уровне. По моему мнению, это говорит в пользу переоценки на международном уровне. То ли Международным уголовным судом, то ли специальным трибуналом, это, в конце концов, решение международного сообщества", – подытожил Фрэнк.

ЕС хочет создать специальную прокуратуру для расследования военных преступлений России

Прокуратура, которая будут изучать военные преступления россиян в Украине будет иметь офис в одной из стран ЕС. Однако по мнению некоторых аналитиков, до сих пор существуют определенные дискуссии, касающиеся того, как именно будет функционировать этот институт.

Переговоры по этому поводу погрязли в юридических и политических нюансах, связанных с созданием такого нового международного институции. Преступления агрессии – это преступления, совершенные высшими политиками или военным руководством. Поэтому прорыв мог бы в конце концов позволить привлечь к ответственности высших российских лидеров.

– констатировали в Bloomberg.

Идея создания специального или смешанного трибунала сложна именно с юридической точки зрения. Однако ее можно воплотить, если на это есть воля определенных политиков и согласие между странами.