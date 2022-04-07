Зверства – сознательная часть российской кампании в Украине, – Госдеп США
7 апреля 2022 , 04:11Читати новину українською
Источник:Правительство США
В Госдепе США уверены, что зверства российских солдат в Украине не случайны. Это заранее спланированная часть военной кампании Кремля.
Об этом 6 апреля сказал госсекретарь Энтони Блинкен. Он отметил, что США предупреждали весь мир об этом еще до начала полномасштабного вторжения.
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Мы говорили о том, что будут зверства. Что это сознательная часть кампании. И то, что мы видим, я думаю, выходит за пределы того, что кто-либо из нас мог бы полностью предсказать,
– отметил госсекретарь США.