Зверства – сознательная часть российской кампании в Украине, – Госдеп США

В Госдепе США уверены, что зверства российских солдат в Украине не случайны. Это заранее спланированная часть военной кампании Кремля.

Об этом 6 апреля сказал госсекретарь Энтони Блинкен. Он отметил, что США предупреждали весь мир об этом еще до начала полномасштабного вторжения.

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Мы говорили о том, что будут зверства. Что это сознательная часть кампании. И то, что мы видим, я думаю, выходит за пределы того, что кто-либо из нас мог бы полностью предсказать,

– отметил госсекретарь США.