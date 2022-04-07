Про це 6 квітня заявив держсекретар Ентоні Блінкен. Він зауважив, що США попереджали весь світ про це ще до початку повномасштабного вторгнення.

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Таке неможливо навіть передбачити

Політик наголосив на тому, що всі воєнні злочини росіян потрібно фіксувати. До цього процесу вже залучені як українські, так іноземні фахівці різних країн.

Ми говорили до того, що будуть звірства. Що це свідома частина їхньої кампанії. І те, що ми бачимо, я думаю, виходить за межі того, що будь-хто з нас міг би повністю передбачити,

– сказав держсекретар США.

Він додав, що невідомо, скільки часу піде на те, щоб притягнути до відповідальності всіх причетних. Проте запевнив, що правосуддя добереться до кожного, хто винен у катуваннях і вбивствах тисяч ні в чому не винних людей.