Каждый день приносил на могилу конфеты и еду: как 6-летний Влад из Бучи приходит в себя после смерти мамы

Многодетная мама Марина Наумец погибла в возрасте 33 лет во время оккупации Бучи. Фотографию ее шестилетнего сына Владислава Драгуна, стоящего у могилы матери, видел весь мир.

Как мальчик и его родные приходят в себя после смерти Марины – рассказала журналистка платформы памяти Мемориал Инна Кубай.

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Как дети приходят в себя от пережитого

Марина Наумец с мужем Иваном воспитывали троих детей: 14-летнюю Софию, 10-летнего Владимира и младшего – 6-летнего Владыку. Женщина погибла в ночь на 27 марта 2022 года в Буче, пока скрывалась от российских захватчиков в холодном подвале.

Ее похоронили рядом с домом в гробу, сбитом из старого шкафа. Когда Владык узнал о смерти матери, то каждый день приходил на ее могилу, носил конфеты и еду.

Семья очень тяжело пережила потерю Марины, дети долго находились в подавленном состоянии. Сейчас Владимир и Влад вместе с Иваном Драгуном живут в съемной квартире в Буче, а София – с семьей дяди Максима в Ирландии.

У меня были мысли о суициде, но я пыталась их гнать от себя. Пришлось жить дальше. Думала о том, что сказала бы моя мама. Знаю, если бы она была жива и знала о моих мыслях, я бы ее разочаровала, а еще больше – разочаровала бы отчими и братьев,

– признается Софья.



Владислав и Владимир с отцом / Фото Максима Наумца



София привыкает к жизни в новой семье / Фото Максима Наумца

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NYT идентифицировала российских десантников, совершавших зверства в Буче

Ответственными за убийства в Буче оказались десантники из 234 полка российской армии. Доказательствами, что именно этот полк виновен в убийствах гражданских на улице Яблонской, являются: военная техника, униформа, радиовещание и упаковочные листы на ящиках с боеприпасами.

Журналисты NYT обнаружили, что россияне регулярно использовали телефоны жертв, чтобы звонить домой. Часто это случалось спустя несколько часов после убийства.

Таким образом, с помощью анализа телефонных номеров убийц и соцсетей их семей идентифицировали личности 20 десантников как членов 234 полка. Два из этих военных уже подтвердили, что этот полк находился в Буче.



Десантники, причастные к гражданским убийствам / Скриншот NYT