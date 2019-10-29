Звезд Голливуда эвакуируют из Беверли Хиллз: фото и видео масштабного пожара

Звезды Голливуда, мирового спорта и даже известные политики вынуждены покидать свои дома из-за массовых пожаров в Калифорнии. Стихия уже достигла самого престижного района Лос-Анджелеса – Беверли Хиллз.

Масштабные пожары, бушующие в Калифорнии, добрались до Беверли Хиллз, где в зоне опасности оказался знаменитый Терминатор – Арнольд Шварценеггер.

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"Эвакуация в три тридцать утра прошла безопасно. Если вы также находитесь в зоне эвакуации, не шутите с этим и покиньте зону опасности", – написал в Твиттере Арнольд Шварценеггер.

We evacuated safely at 3:30 this morning. If you are in an evacuation zone, don’t screw around. Get out. Right now I am grateful for the best firefighters in the world, the true action heroes who charge into the danger to protect their fellow Californians. #GettyFire — Arnold (@Schwarzenegger) 28 жовтня 2019 р.

Без главного героя ленты не будет и премьеры пятой части "Терминатора" тоже. Церемонию перенесли, а средства на проведение передали Красному Кресту.

Кроме Шварценеггера, свои дома пришлось оставить в том числе и звезде баскетбольной лиги НБА Леброну Джеймсу, и мэру Лос Анджелеса Эрику Гарсетти. О природном бедствии катастрофических масштабов гудела вся красная дорожка Американской академии кинематографических искусств.

"Запах дыма ощущается в воздухе. К счастью, я живу в Западном Голливуде, поэтому меня пожар еще не затронул. Но это важный индикатор того, что климат меняется очень угрожающе", – рассказал актер Билли Аикнер.

"Это настоящее безумие! У меня есть ранчо, животные. И все это надо эвакуировать! Очень много людей осталось без крова! Это страшно", – заявила композитор Дайан Уоррен.

А без крова остались почти 180 тысяч человек. Сотня домов выгорела дотла. Огонь же охватил почти 20 тысяч гектаров земли.

Pray for the people in California right now. Imagine driving and seeing that in front of you. #LAfires #CaliforniaFire pic.twitter.com/A72hGo87vW — Scout Trout (@scout_trout) 29 жовтня 2019 р.

"Я знаю, что все вы подавлены и нетерпеливы. Все хотите вернуться в свои дома, но очень важно следовать указаниям. Наши специалисты знают, что делают! Они ссылаются к науке, наблюдают за ветром и следят по карте. Они делают все, чтобы вы вернулись домой", – сообщил представитель мэрии Лос-Анджелеса Майк Бонин.

Кроме Голливудских холмов стихия бушует и на севере штата близ Сан Франциско. Там без света остались почти два миллиона домов. Электричество местная энергетическая компания отключила из соображений безопасности.

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"Мы надеемся, что отключение электроэнергии будет не долгим, но советуем всем подготовиться к возможному продлению сроков отключения света. Это может быть и пять, и семь суток", – заявил мэр Сан-Хосе Сэм Ликкардо. Обесточивание уже назвали крупнейшим в истории штата. А тем временем скорость ветра упала, поэтому пожарные сумели взять под контроль 5% пожарища.

Смотрите больше фото пожара в Беверли Хиллз: