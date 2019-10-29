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      Звезд Голливуда эвакуируют из Беверли Хиллз: фото и видео масштабного пожара

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      Звезды Голливуда, мирового спорта и даже известные политики вынуждены покидать свои дома из-за массовых пожаров в Калифорнии. Стихия уже достигла самого престижного района Лос-Анджелеса – Беверли Хиллз.

      Масштабные пожары, бушующие в Калифорнии, добрались до Беверли Хиллз, где в зоне опасности оказался знаменитый Терминатор – Арнольд Шварценеггер.

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      "Эвакуация в три тридцать утра прошла безопасно. Если вы также находитесь в зоне эвакуации, не шутите с этим и покиньте зону опасности", – написал в Твиттере Арнольд Шварценеггер.

      Без главного героя ленты не будет и премьеры пятой части "Терминатора" тоже. Церемонию перенесли, а средства на проведение передали Красному Кресту.

      Кроме Шварценеггера, свои дома пришлось оставить в том числе и звезде баскетбольной лиги НБА Леброну Джеймсу, и мэру Лос Анджелеса Эрику Гарсетти. О природном бедствии катастрофических масштабов гудела вся красная дорожка Американской академии кинематографических искусств.

      "Запах дыма ощущается в воздухе. К счастью, я живу в Западном Голливуде, поэтому меня пожар еще не затронул. Но это важный индикатор того, что климат меняется очень угрожающе", – рассказал актер Билли Аикнер.

      "Это настоящее безумие! У меня есть ранчо, животные. И все это надо эвакуировать! Очень много людей осталось без крова! Это страшно", – заявила композитор Дайан Уоррен.

      А без крова остались почти 180 тысяч человек. Сотня домов выгорела дотла. Огонь же охватил почти 20 тысяч гектаров земли.

      "Я знаю, что все вы подавлены и нетерпеливы. Все хотите вернуться в свои дома, но очень важно следовать указаниям. Наши специалисты знают, что делают! Они ссылаются к науке, наблюдают за ветром и следят по карте. Они делают все, чтобы вы вернулись домой", – сообщил представитель мэрии Лос-Анджелеса Майк Бонин.

      Кроме Голливудских холмов стихия бушует и на севере штата близ Сан Франциско. Там без света остались почти два миллиона домов. Электричество местная энергетическая компания отключила из соображений безопасности.

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      "Мы надеемся, что отключение электроэнергии будет не долгим, но советуем всем подготовиться к возможному продлению сроков отключения света. Это может быть и пять, и семь суток", – заявил мэр Сан-Хосе Сэм Ликкардо. Обесточивание уже назвали крупнейшим в истории штата. А тем временем скорость ветра упала, поэтому пожарные сумели взять под контроль 5% пожарища.

      Смотрите больше фото пожара в Беверли Хиллз:

      blog_ava
      Появились светлое окаймление вокруг родинки: насколько это опасно и что делать
      29 октября
      4419
      Автор: Елена Кук
      Теги: Новости США Чрезвычайное происшествие Пожар в Калифорнии Пожар
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