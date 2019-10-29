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      Зірок Голлівуду евакуюють з Беверлі Хіллз: фото та відео масштабної пожежі

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      Зірки Голлівуду, світового спорту і навіть відомі політики змушені покидати свої домівки через масові пожежі у Каліфорнії. Стихія вже досягла найпрестижнішого району Лос-Анджелеса – Беверлі Хіллз.

      Масштабні пожежі, що вирують у Каліфорнії, дістались до Беверлі Гілс, де у зоні небезпеки опинився славнозвісний Термінатор – Арнольд Шварценеггер.

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      "Евакуація о третій тридцять ранку пройшла безпечно. Якщо ви також перебуваєте у зоні евакуації, не жартуйте з цим і покиньте зону небезпеки", написав у Твіттері Арнольд Шварценеггер.

      Без головного героя стрічки не буде і прем'єри п'ятої частини "Термінатора" також. Церемонію перенесли, а кошти на проведення передали Червоному Хресту.

      Окрім Шварцнегера, свої домівки довелося залишити зокрема і зірці баскетбольної ліги НБА Леброну Джеймсу, і міському голові Лос Анджелеса Еріку Гарсетті. Про природне лихо катастрофічних масштабів гуділа вся червона доріжка Американської академії кінематографічних мистецтв.

      "Запах диму відчувається у повітрі. На щастя, я живу у Західному Голлівуді, тож мене пожежа ще не зачепила. Але це важливий індикатор того, що клімат міняється дуже загрозливо", – розповів актор Біллі Аікнер.

      "Це справжнє божевілля! У мене є ранчо, тварини. І все це треба евакуйовувати! Дуже багато людей залишилось без домівок! Це страшно", – заявила композиторка Даян Ворен.

      А без даху над головою залишились майже 180 тисяч людей. Сотня будинків вигоріло вщент. Вогонь же ж охопив майже 20 тисяч гектарів землі.

      "Я знаю, що всі ви подавлені й нетерплячі. Усі хочете повернутись до своїх домівок, але дуже важливо слідувати вказівкам. Наші фахівці знають, що роблять! Вони посилаються до науки, спостерігають за вітром і слідкують по карті. Вони роблять все, щоб ви повернулись додому", – повідомив представник мерії Лос-Анджелеса Майк Бонін.

      Окрім Голлівудських пагорбів стихія вирує і на півночі штату поблизу Сан Франциско. Там без світла залишились майже два мільйони домівок. Електрику місцева енергетична компанія відключила з міркувань безпеки.

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      "Ми сподіваємося, що вимкнення електроенергії буде не довгим, але радимо всім підготуватися до ймовірного подовження строків вимкнення світла. Це може бути і п'ять, і сім діб", – заявив мер Сан-Хосе Сем Ліккардо. Знеструмлення вже назвали найбільшим в історії штату. А тим часом швидкість вітру впала, тому пожежники зуміли взяти під контроль 5% згарища.

      Дивіться більше фото пожежі у Беверлі Хіллз:

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      29 жовтня
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      Автор: Олена Кук
      Теги: Пожежа Пожежа у Каліфорнії Новини США Надзвичайні ситуації
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