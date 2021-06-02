Звездные истории кинофестиваля Молодость: глава фестиваля рассказал о звездных гостях

В этом году столичный фестиваль Молодость проходит с 29 мая по 6 июня.

Художественный руководитель столичного кинофестиваля Молодость Андрей Халпахчи в рамках проекта Робимо українське, что подготовила группа Метинвест к своему 15-летию, рассказал о звездных гостях знаменитого кинофестиваля. Также он поделился историями, которые связаны с гостями.

Он вспомнил, что когда Молодость посетил легендарный французский актер Пьер Ришар, на встречу с ним выстроилась огромная очередь.

Отправили тогда по факсу (еще имейлов не было) приглашения нескольким звездам. И тут вдруг получаем: "Я очень заинтересован приехать, Пьер Ришар". Когда он приехал, в кинотеатре Украина демонстрировали фильм с его участием. Народ стоял до Пассажа, до Крещатика. Люди приходили и приходили. Он прошелся по Андреевскому спуску, люди надарили ему много всего, и он мешок каких-то подарков принес,

– поделился воспоминаниями Халпахчи.

Кроме Пьера Ришара столичный фестиваль посетили также такие звезды мировой величины, как Катрин Денев, Софи Лорен и Софи Марсо, Роман Поланский, Ежи Гофман и многие другие.

Приглашать их было не так сложно благодаря особой атмосфере, которая царила на фестивале и делала ему рекламу во всем мире, заверил Халпахчи. К примеру, однажды из-за нехватки отеле организаторы Молодости арендовали для гостей пароход.

"Я подхожу к немецкому режиссеру, и он мне сразу говорит: "Это там, где живут на корабле?" – добавил Халпахчи.

В этом году крупнейший в Украине и один из крупнейших в Восточной Европе кинофестиваль Молодость проходит в Киеве с 29 мая по 6 июня. Его главными локациями выбраны столичные кинотеатры Октябрь, Оскар и Кино 42.

Посмотреть полностью выпуск "Робимо українське", который посвящен киевскому международному кинофестивалю Молодость, можно на странице проекта.

Также в рамках проекта "Робимо українське" будут показаны истории других украинцев, которые создают что-то особенное для Украины, что делает ее известной во всем мире.