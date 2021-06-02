Художній керівник столичного кінофестивалю Молодість Андрій Халпахчі в рамках проєкту Робімо українське, що підготувала група Метінвест до свого 15-річчя, розповів про зіркових гостей знаменитого кінофестивалю. Також він поділився історіями, які пов'язані з гостями.

Він згадав, що коли Молодість відвідав легендарний французький актор П'єр Рішар, на зустріч з ним вишикувалася величезна черга.

Відправили тоді факсом (ще імейлів не було) запрошення кільком зіркам. І тут раптом отримуємо: "Я дуже зацікавлений приїхати, П'єр Рішар". Коли він приїхав, в кінотеатрі Україна демонстрували фільм з його участю. Народ стояв до Пасажу, до Хрещатика. Люди приходили і приходили. Він пройшовся по Андріївському узвозу, люди надарували йому багато всього, і він мішок якихось подарунків приніс,

– поділився спогадами Халпахчі.

Крім П'єра Рішара столичний фестиваль відвідали також такі зірки світової величини, як Катрін Деньов, Софі Лорен і Софі Марсо, Роман Поланський, Єжи Гофман і багато інших.

Запрошувати їх було не так складно завдяки особливій атмосфері, яка панувала на фестивалі і робила йому рекламу в усьому світі, запевнив Халпахчі. Наприклад, одного разу через брак коштів організатори молодості орендували для гостей пароплав.