Ресурсы не бесконечны: изменит ли что-то в войне в Украине разговор Си с Путиным и Трампом
- В мировой политике состоялись телефонные разговоры между Си, Путиным и Трампом во время переговоров в Абу Даби между Украиной и Россией.
- Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок отметил, что эти контакты следует рассматривать в контексте войны на истощение и прагматических интересов.
Пока в Абу Даби продолжались переговоры между Украиной и Россией, в мировой политике синхронно состоялись телефонные разговоры между лидерами великих держав. Такое совпадение сразу вызвало вопрос, идет ли речь о реальном влиянии на переговорный процесс или о попытке зафиксировать свою роль в нем.
Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок в эфире 24 Канала объяснил, что эти контакты следует рассматривать в более широком контексте войны на истощение. Он отметил, что за громкими звонками стоят прагматические интересы сторон и ограничения, которые со временем могут стать определяющими.
Могут ли телефонные разговоры изменить ход войны?
Клочок объяснил, что совпадение переговоров в Абу Даби с телефонными разговорами между Путиным, Си Цзиньпином и Дональдом Трампом не было случайным. По его словам, все эти сигналы стоит рассматривать как попытку участников процесса зафиксировать свое присутствие и влияние, но не как признак быстрых решений.
Вниманию! В Абу-Даби продолжается второй раунд трехсторонних переговоров Украины, США и России, который начался 4 февраля и продолжился 5 февраля. По словам Владимира Зеленского и секретаря СНБО Рустема Умерова, переговоры проходят в формате совместных консультаций и работы в группах, а в фокусе находятся военные и военно-политические вопросы. После ночных ударов России по энергетической инфраструктуре позиция украинской делегации была скорректирована.
Аналитик отметил, что нынешний этап войны определяет логика истощения, когда и Украина, и Россия постепенно упираются в пределы собственных ресурсов. Именно это, по его мнению, в конце концов и будет толкать стороны к договоренностям, а не отдельные звонки или публичные заявления.
Надо понимать одну вещь, что ресурсы не бесконечны. Что у России, что у Украины,
– подчеркнул Клочок.
Он отметил, что на первом плане для политических элит обеих сторон сейчас находится не абстрактный мир, а собственно политическое будущее. Именно поэтому переговоры выглядят сложными и многоуровневыми, а позиции часто противоречивыми. По его словам, формат возможного замораживания войны во многом будет определять, как в дальнейшем будут существовать команды в Кремле и на Банковой.
На первом этапе вопросом номер один является политическое будущее обеих сторон,
– объяснил аналитик.
Клочок также обратил внимание, что Китай в этой истории играет особую роль. По его словам, Пекин может не делать громких заявлений, но продолжает поддерживать Россию и одновременно получает с войны значительные выгоды.
Китай молчит, но помогает России,
– подытожил он.
Именно поэтому он считает появление Си в этом контексте ожидаемым, хоть и показательным.
Каждый игрок тянет одеяло на себя
Публичные заявления о поддержке переговоров не означали общей цели. По его словам, каждый участник процесса преследовал собственный интерес и пытался использовать переговорный фон для своих задач. Он обратил внимание, что Европа оказалась вне прямого трека переговоров и одновременно нервно следит за позицией Дональда Трампа. По его мнению, для европейцев ключевым стал не вопрос быстрого мира, а страх потерять американское военное присутствие и потребность выиграть время, чтобы подтянуть собственную безопасность.
Европейцы мечтают и боятся, чтобы Трамп не забрал войска из Европы,
– сказал Клочок.
Он добавил, что Китай, наоборот, был заинтересован затягивать войну так, чтобы извлекать из России максимум ресурсов и выгод. По словам аналитика, Пекин может обещать поддержку, но никогда не будет делать этого бесплатно. В этой логике Россия вынуждена платить за любые внешние возможности, а ее военно-промышленный комплекс упирается в потребность постоянного финансирования.
Китай ничего не подарит. Он за все заставит платить,
– подчеркнул он.
Отдельно Клочок напомнил, что на стороне Украины ключевым фактором стала западная помощь, прежде всего европейская. Он подчеркнул, что без этой поддержки ситуация могла бы быть значительно хуже. В то же время он отметил, что для Кремля проблема в том, что ему никто не компенсирует расходы и не дает ресурсов в подарок, поэтому война на истощение рано или поздно упирается в пределы.
Последние новости о мирных переговорах Украины, США и России:
- Кремль параллельно с переговорами сохраняет максималистские требования и отвергает гарантии безопасности для Украины, в частности размещения западных войск после возможного прекращения огня. По оценке ISW, российская риторика свидетельствует о нежелании идти на компромисс и сосредоточена на навязывании Украине условий, предусматривающих ослабление государства и ограничение его суверенитета.
- Соединенные Штаты декларируют намерение как можно быстрее завершить войну, сохраняя прагматичный подход, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. По его словам, Дональд Трамп считает вторжение России незаконным, однако готов вести диалог даже с противниками, если это может способствовать прекращению войны и отвечает интересам США.
- ОАЭ позиционируют себя как нейтральную площадку для переговоров, подчеркивая доверие международного сообщества к роли Эмиратов в содействии диалогу между сторонами. В то же время источники Politico предостерегают, что мягкая публичная риторика Москвы может быть элементом тактики затягивания времени без реальной готовности к миру.