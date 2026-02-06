Ресурсы не бесконечны: изменит ли что-то в войне в Украине разговор Си с Путиным и Трампом

Пока в Абу Даби продолжались переговоры между Украиной и Россией, в мировой политике синхронно состоялись телефонные разговоры между лидерами великих держав. Такое совпадение сразу вызвало вопрос, идет ли речь о реальном влиянии на переговорный процесс или о попытке зафиксировать свою роль в нем.

Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок в эфире 24 Канала объяснил, что эти контакты следует рассматривать в более широком контексте войны на истощение. Он отметил, что за громкими звонками стоят прагматические интересы сторон и ограничения, которые со временем могут стать определяющими.

Могут ли телефонные разговоры изменить ход войны?

Клочок объяснил, что совпадение переговоров в Абу Даби с телефонными разговорами между Путиным, Си Цзиньпином и Дональдом Трампом не было случайным. По его словам, все эти сигналы стоит рассматривать как попытку участников процесса зафиксировать свое присутствие и влияние, но не как признак быстрых решений.

Вниманию! В Абу-Даби продолжается второй раунд трехсторонних переговоров Украины, США и России, который начался 4 февраля и продолжился 5 февраля. По словам Владимира Зеленского и секретаря СНБО Рустема Умерова, переговоры проходят в формате совместных консультаций и работы в группах, а в фокусе находятся военные и военно-политические вопросы. После ночных ударов России по энергетической инфраструктуре позиция украинской делегации была скорректирована.

Аналитик отметил, что нынешний этап войны определяет логика истощения, когда и Украина, и Россия постепенно упираются в пределы собственных ресурсов. Именно это, по его мнению, в конце концов и будет толкать стороны к договоренностям, а не отдельные звонки или публичные заявления.

Надо понимать одну вещь, что ресурсы не бесконечны. Что у России, что у Украины,

– подчеркнул Клочок.

Он отметил, что на первом плане для политических элит обеих сторон сейчас находится не абстрактный мир, а собственно политическое будущее. Именно поэтому переговоры выглядят сложными и многоуровневыми, а позиции часто противоречивыми. По его словам, формат возможного замораживания войны во многом будет определять, как в дальнейшем будут существовать команды в Кремле и на Банковой.

На первом этапе вопросом номер один является политическое будущее обеих сторон,

– объяснил аналитик.

Клочок также обратил внимание, что Китай в этой истории играет особую роль. По его словам, Пекин может не делать громких заявлений, но продолжает поддерживать Россию и одновременно получает с войны значительные выгоды.

Китай молчит, но помогает России,

– подытожил он.

Именно поэтому он считает появление Си в этом контексте ожидаемым, хоть и показательным.

Каждый игрок тянет одеяло на себя

Публичные заявления о поддержке переговоров не означали общей цели. По его словам, каждый участник процесса преследовал собственный интерес и пытался использовать переговорный фон для своих задач. Он обратил внимание, что Европа оказалась вне прямого трека переговоров и одновременно нервно следит за позицией Дональда Трампа. По его мнению, для европейцев ключевым стал не вопрос быстрого мира, а страх потерять американское военное присутствие и потребность выиграть время, чтобы подтянуть собственную безопасность.

Европейцы мечтают и боятся, чтобы Трамп не забрал войска из Европы,

– сказал Клочок.

Он добавил, что Китай, наоборот, был заинтересован затягивать войну так, чтобы извлекать из России максимум ресурсов и выгод. По словам аналитика, Пекин может обещать поддержку, но никогда не будет делать этого бесплатно. В этой логике Россия вынуждена платить за любые внешние возможности, а ее военно-промышленный комплекс упирается в потребность постоянного финансирования.

Китай ничего не подарит. Он за все заставит платить,

– подчеркнул он.

Отдельно Клочок напомнил, что на стороне Украины ключевым фактором стала западная помощь, прежде всего европейская. Он подчеркнул, что без этой поддержки ситуация могла бы быть значительно хуже. В то же время он отметил, что для Кремля проблема в том, что ему никто не компенсирует расходы и не дает ресурсов в подарок, поэтому война на истощение рано или поздно упирается в пределы.

